Hombre que no obedecía a agente de tránsito fue citado por no pasar el alcotest en Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó este domingo, 30 de junio del 2019, que la persona que aparece en un video difundido en redes sociales en el que se le ve desobedecer las disposiciones de un agente de tránsito no pasó la prueba de alcoholemia.

En el video se indica que los hechos ocurrieron en la avenida 6 de Diciembre y Checoeslovaquia, en el norte de Quito, pero, no se precisa la fecha. Las imágenes muestran al agente pidiendo a un hombre que se quede en el lugar, al lado de una camioneta negra de la cual, según las palabras que se le escuchan al uniformado, se había bajado momentos antes del asiento del conductor.



La sospecha del agente era que el hombre conducía el vehículo bajo los efectos del alcohol.



Esta persona no obedece la orden del agente y se mueve con la intención aparente de irse del lugar. En otros momentos, tiene la intención de subirse al vehículo. La frase del uniformado: “Vuelvo y le repito, no se mueva de este lugar señor” se escucha 23 veces.



Ante la desobediencia a la orden de la autoridad de tránsito, luego de forcejeos y empujones, el agente toma al hombre por atrás y lo obliga a sentarse. Esto ocurre transcurridos 2 minutos y 48 segundos de la escena. Al hombre se le escucha decir “Me está agrediendo”. El agente le indica que el “procedimiento está bien hecho”.



Tras varias reiteraciones de que no se levante del lugar, que se quede sentado, el funcionario lo suelta pero el hombre se pone en pie de inmediato y continúa el forcejeo. En el video se escucha cómo el uniformado pide refuerzos. Se ve a otras personas en el sector que no intervienen. Se oyen voces que recriminan el que no se haga caso a las órdenes del agente de tránsito.



La grabación concluye sin mostrar cómo terminó el procedimiento.



Las imágenes se compartieron entre usuarios de Twitter y Facebook. La AMT respondió a una de las personas que preguntó el desenlace del enfrentamiento que “se procedió con personal a realizar prueba de alcotest y a citar al ciudadano por contravención según el artículo 385 del Código Integral Penal (COIP)”. Este habla de las sanciones a las personas que conducen en estado etílico.



La difusión de esta grabación coincide con la campaña que desarrolla la AMT para reducir los siniestros de tránsito a causa del consumo de alcohol.



El viernes arrancaron operativos de 21:00 a 00:00 en zonas como la Mariscal Foch, para concienciar a la gente sobre la importancia de no conducir en estado etílico. Más tarde también se realizaron operativos de alcoholemia en esa zona y otros puntos de la ciudad como Cumbayá.