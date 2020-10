Un hombre se cuelga de Torre Trump en Chicago y pide hablar con el presidente

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Negociadores de la policía lograron convencer este lunes 19 de octubre del 2020 a un joven de unos 20 años, aparentemente extranjero, de que depusiera su actitud después de permanecer más de 13 horas colgado de un arnés del piso 16 de la Torre Trump de Chicago (Illinois, EE.UU.).

El hombre supuestamente amenazó con matarse si no le permitían hablar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o con periodistas.



"La situación fue resuelta pacíficamente por los negociadores. El sospechoso está en custodia y no hubo heridos", informó Tom Ahern, portavoz del Departamento de Policía de Chicago, en un mensaje de Twitter.



En determinado momento de las negociaciones fue llamado al lugar un intérprete de la lengua rusa, pero las autoridades no dieron detalles del protagonista del incidente, que se desarrolló entre las 17:30 de la tarde del domingo y las 07:00 de la mañana de este lunes.

UPDATE: Situation resolved peacefully by Negotiators. Suspect in custody. No injuries. — Tom Ahern (@TomAhernCPD) October 19, 2020



La torre International Hotel & Tower, de 98 pisos, está ubicada en el centro de la ciudad, en la Avenida Wabash a orillas del río Chicago.



El hombre quedó colgado a la altura del cartel "Trump" que identifica al edificio, y hasta ahora se ignora cómo llegó a este lugar. En imágenes divulgadas por las redes sociales se ve que el individuo tenía un cuchillo, con el que amenazaba cortar el arnés si la policía intentaba retirarlo por la fuerza.

El incidente se desarrolló entre las 17:30 de la tarde del domingo 18 de octubre del 2020 y las 07:00 de la mañana de este lunes 19 de octubre. Foto: Twitter/ @scottda64758786.



No se informó si el presidente fue informado de la emergencia en la torre, que durante el fin de semana también fue noticia al ser usada como pantalla por el Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos para proyectar el logotipo Biden/Harris, como apoyo a la campaña del candidato demócrata a la Presidencia, Joe Biden, y su compañera de fórmula, Kamala Harris