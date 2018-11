Hombre agrede a su expareja y apuñala 21 veces a un joven en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A las 00:03 del domingo 11 de noviembre del 2018, un joven fue apuñalado 21 veces en la puerta de la terminal terrestre de Carcelén, norte de Quito.

La tarde de este lunes 12 de noviembre del 2018, la Policía presentó los resultados de las primeras investigaciones por la muerte del joven extranjero. El coronel Francisco Páez, subcomandante del Distrito Metropolitano, informó que el hecho se produjo en el contexto de violencia de género. El oficial explicó que, hace tres meses, una pareja que convivía en la parroquia de Pomasqui, en el norte de la capital, terminaron la relación por problemas personales.



Tras la separación, la joven inició una relación con la víctima. En ese contexto, la pareja realizó un viaje de turismo a la Costa.



El hombre que había convivido con la joven reaccionó con violencia. La noche del domingo acudió a la terminal terrestre para esperar la llegada de la pareja.



Cuando los viajeros salían de la terminal, se produjo un enfrentamiento entre el exconviviente y la joven mujer. "Cuando las cosas se ponen más graves y hay agresiones físicas, el venezolano interviene y es victimado con 21 puñaladas”, señaló el uniformado.



El sospechoso fue detenido posteriormente y le dictaminaron prisión preventiva tras la audiencia de flagrancia, informó Páez.

La situación de los venezolanos en Carcelén

​

La Policía aclaró que el crimen no se relaciona con el campamento de migrantes venezolanos que se ubica a 20 metros de la estación de transporte. “Es aislado. No tiene que ver con el asentamiento de venezolanos en los alrededores”, dijo el coronel Páez.



Cerca de 40 personas aún pernoctan en el campamento del parterre de Carcelén, lo cual preocupa a las autoridades. La tarde de hoy, 12 de noviembre del 2018, el Municipio, Policía y otros servidores públicos mantuvieron una reunión para configurar las estrategias y desplegar una intervención guiada en el sector.



La cita fue en las instalaciones del Sistema ECU 911, ubicado en el parque Itchimbía, centro de la capital. Allí estuvieron funcionarios del Municipio de Quito, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Policía Nacional, Cancillería, organizaciones no gubernamentales especializadas en temas migratorios, entre otros.



Juan Zapata, secretario de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio de Quito, informó que la hoja de ruta para la intervención guiada ya fue elaborada. Ahora solo esperan que, hasta el jueves, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) termine de levantar la información sobre la realidad de los llaneros en Carcelén.



Esos datos serán expuestos en la reunión del Comité de Operaciones Especiales (COE) en temas de movilidad humana que se realizará el viernes 16 de noviembre. Ese mismo día se definirá la hora y fecha de intervención.



Para Zapata, es fundamental respetar el tema de movilidad humana y derechos fundamentales, pero se debe ser exigente al momento de hacer cumplir las normas del Distrito Metropolitano. En ese sentido, "no se puede permitir que un espacio público esté ilegalmente apropiado".



Según las autoridades municipales, 194 llaneros ocuparon los seis centros de tránsito temporal (CTT) durante la declaratoria de emergencia humanitaria. De ellos, la mayoría viajó a Perú. Otros se regresaron a Colombia, Venezuela y se quedaron en Quito para trabajar.