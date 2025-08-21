

En plena avenida Orellana, en el centro de la capital de Ecuador, se levanta el Holiday Inn Express Quito. Más que un lugar para pasar la noche, se presenta como un punto de encuentro entre la historia de la ciudad y la vida moderna.

Un lugar que late al ritmo de Quito



Su ubicación permite a los viajeros caminar hacia centros de negocios, espacios culturales o propuestas de entretenimiento, y volver a un refugio donde la calma y el confort son protagonistas.



Historia con nuevos capítulos



El hotel está construido sobre una casa patrimonial de los años 50, lo que le otorga una identidad que trasciende la de un alojamiento tradicional. Esa mezcla entre pasado y presente se refleja en cada espacio renovado.

En su trayectoria ha acompañado el crecimiento turístico y empresarial de Quito, adaptándose a nuevas demandas y tendencias. Hoy suma hitos como la reciente apertura de su terraza, concebida para convertirse en escenario de celebraciones, reuniones y experiencias memorables.



La calidez de lo local con estándares globales



Formar parte de IHG, una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo, asegura estándares internacionales de calidad y seguridad. Sin embargo, el Holiday Inn Express en Quito ha decidido marcar su diferencia con un servicio cercano y auténtico.

Susana Falconí, gerente general, explica que “el calor humano, la sonrisa y la amabilidad ecuatoriana son el complemento perfecto para que cada huésped se sienta en casa”. Esa combinación de profesionalismo y trato cálido se ha convertido en uno de sus principales sellos.



Espacios pensados para cada viajero



Más allá de la terraza, el hotel ofrece habitaciones amplias diseñadas para el descanso, salones de eventos equipados, un gimnasio y 180 parqueaderos privados. Con esta infraestructura busca atraer tanto a turistas como a ejecutivos. El objetivo, según su equipo, es que cada persona encuentre la experiencia adecuada a su visita, ya sea por negocios o placer.



Un puente hacia la ciudad



El Holiday Inn Express no se limita a hospedar. Su personal también se dedica a conectar a los viajeros con la ciudad a través de recomendaciones personalizadas, alianzas con operadores turísticos y experiencias gastronómicas locales. La meta es que la estadía sea también un punto de partida hacia Quito, sus calles, su cultura y su gente.



Mirando hacia adelante



El futuro del hotel apunta a seguir innovando. Entre sus proyecciones está fortalecer alianzas estratégicas, incorporar nuevas experiencias y consolidarse como un referente donde la modernidad se encuentra con la tradición. La idea es crecer al ritmo de Quito, acompañando su desarrollo turístico y empresarial sin perder la esencia de hospitalidad que lo caracteriza.