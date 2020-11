Holanda denuncia intolerancia mientras profesor se esconde en medio de debate por caricaturas del Islam

El primer ministro holandés, Mark Rutte, denunció el viernes 6 de noviembre de 2020 lo que calificó como amenazas intolerables a la libertad de expresión, después de que un profesor de Róterdam se vio obligado a esconderse tras una discusión en clase por la muerte del docente francés Samuel Paty.

La policía dijo que arrestó a una adolescente sospechosa de incitar las amenazas contra el profesor holandés.



No quedó claro si la joven de 18 años, cuya identidad no fue revelada y según la policía publicó mensajes en las redes sociales, es una estudiante de la secundaria Emmauscollege de la ciudad, donde ocurrió el debate en clase. La policía no dio detalles sobre el contenido de los mensajes.



Rutte calificó de "absurdas" e "intolerables" las amenazas contra el profesor.



"Debemos ser capaces de discutir asuntos como la libertad de expresión en nuestras clases, sin presión exterior", dijo a los periodistas. "Puede doler cuando alguien tiene una opinión que entra en conflicto con su visión del mundo o una convicción religiosa, pero tienen derecho a decirlo en libertad".



Se pidió a los colegios en Holanda, Francia y Alemania que guardaran un momento de silencio por Paty, que fue decapitado por un hombre de origen checheno en un suburbio de París en octubre tras mostrar a sus alumnos caricaturas del Profeta Mahoma de la revista satírica Charlie Hebdo.



Durante una discusión en clase el lunes en la Emmauscollege, los estudiantes descubrieron una viñeta satírica que llevaba años colgada en un tablero de anuncios, y algunos se ofendieron.



La viñeta, que ganó un premio nacional en 2015, muestra a una figura decapitada con el nombre Charlie Hebdo sacando la lengua a un hombre barbudo con una espada ensangrentada. Una foto empezó a circular rápidamente en las redes sociales y el martes el profesor que lideró la discusión tuvo que esconderse ante lo que la policía calificó como amenazas graves.