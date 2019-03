Histórica manifestación de más de un millón de personas en Londres para pedir un nuevo referéndum por el Brexit

LEA TAMBIÉN

Los organizadores estiman que ésta marcha es la segunda más grande que se realiza en la ciudad después del mitin contra la guerra de Irak efectuado en febrero de 2003, cuando participaron cerca de dos millones de manifestantes.

Cientos de miles de personas que se oponen a la salida de Reino Unido de la Unión Europea marcharon el sábado 23 de marzo por el centro de Londres para exigir un nuevo referéndum sobre el Brexit, ante la profunda crisis de un proceso que amenaza el puesto de la primera ministra Theresa May.



Después de tres años de tortuosos debates, todavía no se sabe cómo, cuándo o incluso si ocurrirá el Brexit, mientras May intenta salir de la crisis política más grave que afecta a Reino Unido en al menos una generación.



REUTERS/Kevin Coombs

Los manifestantes partieron del centro de Londres con pancartas que proclamaban que "El mejor acuerdo es un no Brexit" o "Exigimos una votación popular". Los organizadores dijeron que esta podría ser la mayor protesta contra el Brexit celebrada hasta el momento.



"Me sentiría diferente si este fuera un proceso bien administrado y el gobierno tomara decisiones sensatas. Pero es un caos total", dijo a Reuters Gareth Rae, de 59 años, quien viajó desde Bristol para asistir a la manifestación.

REUTERS/Henry Nicholls

Si bien el país y sus políticos están divididos sobre el Brexit, la mayoría está de acuerdo en que es la decisión estratégica más importante que ha enfrentado Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial.



Miles de manifestantes partidarios de la permanencia de Londres en la UE se reunieron en Marble Arch, frente a Hyde Park, alrededor del mediodía para asistir a la llamada "Marcha de la gente". Posteriormente caminaron por zonas turísticas como Picadilly Circus y Trafalgar Square, pasaron por la oficina del primer ministro en Downing Street y terminaron en las afueras del Parlamento.



Los organizadores estimaron que más de un millón de personas asistieron a la marcha, superando una concentración similar celebrada en octubre, cuando se habrían reunido unas 700.000 personas.

REUTERS/Peter Nicholls

No fue posible verificar la cifra de forma independiente, aunque un reportero de Reuters dijo que la marcha fue tan masiva que parte de la multitud tuvo que desviarse de la ruta principal. La policía se negó a dar una estimación del número de manifestantes.



La estimación de un millón de personas convertiría esta manifestación en la segunda más grande que se realiza en Londres después de un mitin contra la guerra de Irak efectuado en febrero de 2003, cuando los organizadores dijeron que asistieron cerca de dos millones de personas.

REUTERS/Peter Nicholls

"Nunca renunciaré a la UE"



Phoebe Poole, de 18 años, quien sostenía un cartel que decía "nunca voy a renunciar a la UE" en referencia a una canción de la estrella pop de los años 80 Rick Astley, no tenía la edad suficiente para votar en el referéndum de 2016.



"Hemos venido aquí hoy porque sentimos que nos han robado nuestro futuro. Es nuestra generación la que tendrá que vivir con las consecuencias de este desastre", dijo Poole a Reuters. "Será más difícil conseguir trabajo. Ya se está viendo que se van a ir muchas compañías grandes. Estoy preocupada por el futuro", añadió.





REUTERS/Henry Nicholls

Una petición para cancelar el Brexit consiguió 4 millones de firmas en solo 3 días después de que May dijo estar del lado de la gente respecto al Brexit e instó a los diputados a respaldar su acuerdo. Pero los manifestantes no se mostraron muy de acuerdo con la afirmación de su primera ministra y había un cartel que decía: "No hables por nosotros, Theresa".



En el referéndum del 23 de junio de 2016, 17,4 millones de votantes, un 52 por ciento de la población, respaldaron el Brexit, mientras que 16,1 millones, un 48 por ciento, votaron por la permanencia del país en el bloque.



Pero desde entonces, los opositores al Brexit han estado explorando formas de celebrar otro referéndum. Algunos sondeos de opinión han mostrado un ligero cambio a favor de la permanencia del país en la Unión Europea, pero todavía no hay una evidencia sostenida de un cambio decisivo en la opinión de los votantes.



