Bertha: ‘Nunca podremos decirle adiós a mi hermana Inés y Filadelfio, nunca sabremos si son sus cuerpos’

“¿Por qué te fuiste así, hermana? Ni siquiera te podemos decir adiós. Estuviste ahí, botada en el piso, pudriéndote junto a Filadelfio. Nadie quería recogerte. Los vimos así, solos, con el miedo, el terror de no poder acercarnos”. Bertha intenta que su voz no se quiebre cuando habla, porque esas son sus palabras para Inés Salinas, su hermana mayor, la mujer que no dudó en convertirse en su madre. Desde que Bertha vio morir a Inés y a su cuñado la mañana del 30 de marzo de 2020, sus cadáveres permanecieron a los pies de su casa durante cinco días, en medio de la pandemia por el covid-19 en Guayaquil, hasta que fueron recogidos. La familia lleva 16 días sin saber dónde están sus cuerpos.

Desde su casa, en Mapasingue Este, un cerro popular de Guayaquil, Bertha, de 52 años, atiende la llamada. Son las 12:30 del otro lado de la pantalla y, antes de iniciar su relato, a su mente llega un pasaje familiar. Su voz se vuelve cálida y recuerda que sentarse bajo la ciudad caliente, húmeda, era una tradición cómplice que compartía con Inés. La admiraba no solo por haberla criado, dice, sino porque era también su confidente: lloraban cuando ver crecer a los hijos dolía; reían juntas, y cuando había que ayudar, no dudaban en ‘arrimar el hombro’.



Inés tenía 67 años y luchaba con la hipertensión arterial que padecía, pero se mantenía estable, nadie esperaba que su partida se precipitara. “Asistíamos a unas terapias con máquinas calientes desde el 2019. A Inés la ayudó mucho, ya no le dolía ni el corazón, ni el brazo, ni la cabeza, por eso no entiendo qué fue lo que le pasó cuando comenzó la cuarentena”, relata Bertha.

Desde el 16 de marzo, cuando el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción en Ecuador para contener al covid-19, Bertha dejó de ver a su hermana. “Ya no podíamos salir y nos quedamos en la casa. Pero ya no veía a mi hermana. Le pregunté a mi sobrina que por qué no veía a Inés por la ventana. Me dijo que estaba delicada de salud, que le faltaba el aire”, dice.



Bertha decidió ir a la vivienda de Inés, ubicada frente a su casa, para verla. “‘Hermana, no sé qué tengo, no puedo respirar’, me dijo mi ñaña. Estaba asustada porque supimos que una vecina había viajado a México y decían que tenía covid-19, pero la señora estaba bien”. Pronto, su cuñado, Filadelfio Asencio, de 70 años, comenzó a sentir que se ahogaba, aunque intentaba cuidar a su esposa con los pocos recursos que tenía.



El 28 de marzo, los síntomas de Inés se agravaron. “‘Hermana, me siento mal. Ya no puedo, ya no puedo respirar’, solo eso me decía”, recuerda Bertha. Los hijos de Inés ya la habían llevado al consultorio de un médico particular que le recetó descanso absoluto. El reposo, dice, solo empeoró su estado de salud.

La familia también llamó a la línea 171, activada por el Gobierno para la habilitación de citas médicas en los centros de salud que están destinados para tratar el coronavirus. “Nos dijeron que no había, que todo estaba colapsado. No la atendieron. Solo nos dijeron que la tengamos aislada, que la cuidemos no más y que le demos paracetamol”, cuenta Bertha.

Ante la negativa de atención estatal, los hijos de Inés lo intentaron todo, incluso reunieron dinero para acceder a otro médico particular, pero no la atendieron porque “sus síntomas parecían que eran de covid-19. Una familiar nuestra también estuvo mal. La ingresaron al Hospital de Guasmo y no le dieron pastillas ni nada. Pasaron cinco días y, gracias a un contacto que se consiguió ahí, supimos que llevaba muerta tres días sin saber qué pasó. Por eso, mi ‘ñaña’ y mi cuñado querían estar juntos, en su casa”, asegura Bertha.



“Si yo muero, muero en mi casa”, le decía Inés a Bertha durante sus dos últimos días de vida. El lunes 30 de marzo llegó. Pasadas las 10:00, Inés pidió salir ante la falta de oxígeno.



“Mi ‘ñaña’ no podía respirar. La sacamos de la casa. Y ahí, frente a nosotros, le dio un infarto y falleció. Filadelfio la vio morir. Pasaron pocos segundos y mi cuñado también sufrió un infarto. Murieron juntos. Él se fue con ella… y no pudimos hacer nada”, recuerda Bertha.



Lo que vino después fue la incertidumbre. Bertha cruzó la calle e ingresó a su hogar, no entendía lo que había ocurrido. Los hijos y nietos de Inés y Filadelfio permanecieron allí, junto a sus padres. Después de algunos minutos, los trasladaron a un dispensario médico cercano. “Ahí solo nos confirmaron sus muertes. Nos dijeron que no podían hacerse cargo y que llamemos al 911”.