La historia de la foto más desgarradora del atentado del 11-S en EE.UU.

Del ataque terrorista a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, circularon cientos de fotos con el registro gráfico de la tragedia que vivió Estados Unidos. Ese día el mundo miraba con horror lo que ocurría en Manhattan.

Una imagen que trascendió fue captada por Richard Drew, fotorreportero de la agencia de noticias AP, llamada ‘The falling man’ (El hombre que cae). En ella se ve a una de las víctimas de 11-S cayendo desde lo alto de unas de las torres derribadas del World Trade Center.



Drew narró cómo logró la foto, considerada como una de las que más revelan la angustia y desesperación de las miles de víctimas que dejó el peor atentado terrorista de la historia de Estado Unidos. El fotógrafo viajaba en el metro de Nueva York y se bajó en una parada anterior a la del World Trade Center. Cuando salió de la estación cuenta que lo primero que vio fueron columnas de humo que se desprendían de las torres.



Al darse cuenta que personas salían de las ventanas de los pisos incendiados y se lanzaban al vacío, sacó su cámara instintivamente y comenzó a fotografiar, recoge el portal web Infobae.



No se ha podido conocer la identidad del hombre de la foto, pero se sabe que corresponde a la torre norte y que fue capturada a las 09:45 de ese 11 de septiembre de 2001. Las autoridades de Nueva York no han recuperado todos los cuerpos de las personas que fallecieron al lanzarse de las torres.



La identidad de ‘El hombre que cae’ correspondería a Jonathan Briley, técnico de audio del restaurante Windows of the World ubicado en el piso 106 de la torre norte del World Trade Center. Los compañeros de trabajo de Briley -al ver la foto- pensaron que sí podría tratarse de él, según Infobae.