Más del 60 % de hispanos de EE.UU. no votará por Donald Trump en 2020, según encuesta

El 62,8 % de hispanos en EE.UU. planea votar por el candidato demócrata en las elecciones de noviembre de 2020, mientras que el 18,6 % señala que lo hará por el presidente Donald Trump, según una encuesta publicada este jueves por la cadena Univisión.

El estudio, el primero hecho entre votantes hispanos con miras a los próximos comicios presidenciales, refleja que el 18,7 % de hispanos aun no tiene decidido su voto, un cifra entendible habida cuenta de los más de 20 aspirantes demócratas a la nominación de su partido.



Precisamente, una semana antes del primer debate entre los precandidatos presidenciales demócratas, que se celebrará en Miami los próximos 26 y 27 de junio, los votantes hispanos se decantan por las dos figuras de este partido que encabezan los sondeos de opinión: Joe Biden, que cuenta con el 20 % de intención de voto, y Bernie Sanders, que suma el 20 %.



Más atrás se sitúan Julian Castro (9%), Beto ORourke (8%), Elizabeth Warren (7%) y Kamala Harris (6%), mientras que el 12,5 % aún no sabe a quién apoyará en el proceso de primarias demócratas, según este sondeo realizado por las encuestadoras Latino Decisions y North Star Opinion Research entre el 11 y el 17 de junio.



El estudio, cuya versión completa será publicada el próximo 25 de junio, fue hecho a 1 007 ciudadanos estadounidenses de origen hispano, con derecho al voto, en los 50 estados, por medio de una entrevistas telefónicas e internet y con un margen de error de +/- 3.1%, de acuerdo con un comunicado de la cadena.



La encuesta muestra que los nombres del resto de aspirantes demócratas apenas rozan el 2 % de intención de voto entre los votantes hispanos, lo que refleja que si bien precandidatos como el alcalde de South Bend (Indiana) Pete Buttigieg tiene una cierta presencia a nivel nacional dentro de este grupo de votantes, donde logra el 2,3 % de intención de voto, su reconocimiento es escaso.



En términos generales, el estudio no refleja "evidencia alguna de que los latinos sean receptivos a la más reciente retórica antiinmigrante de Trump", según dijo en declaraciones que recoge el comunicado Matt Barreto, cofundador de Latino Decisions.



Por su parte, Whit Ayres, fundador y presidente de North Star Opinion Research, opinó que los resultados sugieren que "ninguno de los dos partidos debe dar por hecho el voto hispano", el cual se inclinará según el "mensaje y compromiso" de los candidatos finales.



Los resultados completos, que serán divulgados un día antes de la primera ronda del debate entre los precandidatos, incluirá un apartado dedicado el estado clave de Florida.



Según otra encuesta, esta de ámbito general y divulgada el pasado martes, Trump está en Florida por detrás de seis posibles rivales demócratas en las elecciones de 2020.



El sondeo efectuado entre votantes de Florida por la Universidad de Quinnipiac refleja que en una eventual carrera entre Trump y el exvicepresidente Joe Biden, el republicano se sitúa 9 puntos porcentuales por debajo (41 % frente a 50 %).



El otro gran favorito entre los demócratas, el senador Bernie Sanders, recibe en Florida el 48 % de intención de voto, frente a un un 42 % de Trump.