Hillary Clinton niega abuso de poder de su marido en el caso Lewinsky

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La ex secretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton dijo hoy 14 de octubre de 2018, que la relación de su esposo, Bill Clinton, con Mónica Lewinsky no fue un abuso de poder porque la entonces becaria de la Casa Blanca tenía 22 años y ya "era un adulto".



En un momento de gran debate feminista y de auge del movimiento #MeToo, que ella misma ha defendido,fue preguntada en la cadena CBS sobre si su esposo debería haber renunciado a la Presidencia después de que el asunto saliera a la luz, a lo que Hillary Clinton dijo: "Absolutamente, no".



Preguntada de nuevo sobre si Bill Clinton (1993-2001) habría cometido un abuso de poder, ya que un presidente de los Estados Unidos no podía tener una relación de consenso con una becaria, agregó: "No, no" porque Lewinsky "era un adulto".



La conducta sexual de Bill Clinton abocó en 1998 al entonces presidente a un proceso de destitución, aunque finalmente fue exonerado por el Congreso.



En marzo pasado, en una columna en la revista Vanity Fair, Lewinsky afirmó que existió cierto "abuso inapropiado de la autoridad" por parte de Clinton.

Durante años, Mónica Lewinsky, de origen californiano ha denunciado que solo ella pagó un elevado precio por todo lo sucedido con Bill Clinton. Foto: archivo AFP

"Ahora me doy cuenta de lo problemático que fue hasta que los dos llegáramos a la cuestión del consentimiento. El camino que llevaba hasta allí estaba plagado de abuso inapropiado de la autoridad, posición y privilegio", escribió Lewinsky.

Durante años, esta mujer de origen californiano ha denunciado que solo ella pagó un elevado precio por todo lo sucedido, ya que mientras Clinton dejaba atrás la investigación del fiscal especial Kenneth Starr y seguía con su Presidencia, ella, asegura, se vio aislada laboralmente, lo que le generó un