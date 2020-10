El hijo menor de Trump dio positivo en coronavirus, revela Melania

LEA TAMBIÉN

Barron, el hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio positivo en coronavirus después de que sus padres contrajeran la enfermedad, pero no experimentó síntomas y desde entonces ha dado negativo, reveló este miércoles 14 de octubre del 2020 la primera dama, Melania Trump.

En un artículo publicado en la web de la Casa Blanca, Melania repasa su "experiencia personal" con el covid-19 y explica que, cuando ella y su marido dieron positivo, inmediatamente se sintió preocupada por su hijo.



"Para nuestro gran alivio, dio negativo en la prueba, pero como muchos padres han pensado durante los últimos meses, no pude evitar preguntarme: '¿y mañana o el día siguiente?'. Mi miedo se hizo realidad cuando le hicieron la prueba nuevamente y dio positivo. Afortunadamente, es un adolescente fuerte y no presentó síntomas", explicó.



"En cierto modo -añadió-, me alegré de que los tres pasáramos por esto al mismo tiempo para poder cuidarnos unos a otros y pasar tiempo juntos. Desde entonces ha dado negativo".



La Primera Dama ha defendido firmemente la privacidad de su hijo, de 14 años, y no explicó por qué no dio a conocer antes lo ocurrido.



Trump dio positivo por coronavirus el pasado 1 de octubre y tuvo que ser ingresado durante tres días en el hospital militar Walter Reed, en Bethesda (Maryland), a las afueras de Washington.



Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha intentado minimizar su diagnóstico y ha dicho que se trata de una "bendición de Dios", al tiempo que ha pedido a los estadounidenses que no tengan "miedo" a una pandemia que ya ha matado a más de 216 000 personas en Estados Unidos.



El Mandatario asegura que ya no es "contagioso", a pesar de que eso no está demostrado, y ha dado varios mítines electorales ante centenares de personas.



Melania, por su parte, explicó este miércoles que experimentó algunos síntomas (tos, dolor de cabeza, un cansancio extremo y dolores en todo el cuerpo); pero, asegura que ya se siente mejor, ha dado negativo en las pruebas de coronavirus y espera "retomar su tareas tan pronto como pueda".