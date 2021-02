El hijo de Joe Biden publicará un libro en el que habla de sus adicciones

Hunter Biden, el hijo del presidente de EE.UU., Joe Biden, publicará una biografía en la que habla sobre su lucha contra la drogadicción que saldrá a la venta el próximo 6 de abril, según anunció este 4 de febrero del 2021 la editorial Gallery Books.

La publicación de la obra, titulada 'Beautiful Things' (Cosas preciosas), se conoce después de sólo dos semanas de mandato de Biden, quien habló sobre las adicciones de su hijo en varias ocasiones durante su campaña electoral tras críticas recibidas.



"Mi hijo, como mucha gente (...) tenía un problema de drogas", afirmó Biden durante un debate electoral en el que el expresidente Donald Trump recordó que Hunter Biden fue expulsado de la Reserva Naval de EE.UU. en 2014 por dar positivo en un test de drogas.



"Lo ha superado. Lo ha arreglado. Ha trabajado en ello y estoy orgulloso de él", apuntó el presidente.



Según el comunicado de Gallery Books, una división de Simon & Schuster, la obra "detalla el descenso hacia el abuso de sustancias y su tortuoso camino hacia la sobriedad".



"Vengo de una familia forjada por tragedias y unida por un amor excepcional e irrompible", escribe Hunter Biden en el libro.



El hijo de Biden, cuyas actividades empresariales están siendo investigadas por las autoridades federales, estuvo presente en la ceremonia de investidura del presidente el pasado 20 de enero, pero ha mantenido un perfil bajo desde que ganó las elecciones.



El pasado julio, Hunter Biden habló abiertamente sobre sus adicciones en una entrevista con la revista The New Yorker, en la que dijo que "todo el mundo se enfrenta a traumas".



"Hay adicción en todas las familias. Yo estuve en esa oscuridad, en ese túnel, y en un túnel que no acaba nunca", afirmó hace medio año.



En la extensa conversación, Hunter Biden detalló su abuso de alcohol y drogas, que incluyó su primer consumo de cocaína mientras estudiaba en la prestigiosa Universidad de Georgetown.



Biden también habló de sus relaciones sentimentales, tanto con su exmujer Kathleen Biden, con la que tiene tres hijas, como con su actual esposa, la sudafricana Melissa Cohen, con quien se casó en mayo de 2019 unos días después de conocerse.