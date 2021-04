Hijo de Alfredo Borrero al ser consultado si se vacunó: ‘No puedo dar información’

El candidato a la vicepresidencia de la República, Alfredo Borrero Vega, dijo que “no hemos transgredido nada” al ser consultado sobre la supuesta vacunación contra el covid-19 de su hijo, José Alfredo Borrero.

El aspirante vicepresidencial por la alianza Creo-PSC, quien estuvo este martes de 6 de abril de 2021 en Cuenca por el cierre de la campaña, no dio más detalles al respecto.



Su hijo es gerente de un hospital privado de la capital azuaya. Al ser consultado por EL COMERCIO, Borrero Maldonado indicó que no puede dar información vía telefónica y agregó que “no soy un personaje público y no puedo dar información con respecto a ese tema”.



El binomio presidencial de la alianza Creo-Partido Social Cristiano participó en el cierre de campaña que se cumplió en el Coliseo de los Ingenieros Civiles en Cuenca. Antes estuvieron en Azogues, la capital de la provincia de Cañar.