'Héroes' ciudadanos detienen a un atacante con cuchillo en Australia

Un hombre con un cuchillo mató a una persona e intentó agredir a otras el martes 13 de agosto del 2019 en el centro de Sídney, en Australia, antes de que fuera neutralizado por varias personas que presenciaron el incidente, según explicaron testigos.

La policía dijo que un hombre de 21 años, oriundo de esa misma ciudad, con antecedentes de enfermedades mentales, mató supuestamente a una mujer de más o menos la misma edad en una residencia, antes de abalanzarse a las calles del centro.



Un inspector de policía de Nueva Gales del Sur dijo que no tenía vínculos con organizaciones terroristas, pero que tenía una llave USB con detalles de los ataques supremacistas en Estados Unidos y Nueva Zelanda.



Megan Hales, una testigo de la escena, explicó que vio a un hombre con un gran cuchillo de cocina persiguiendo a varias personas en un concurrido barrio de negocios del centro de Sídney, poco después del mediodía.



Una mujer de 41 años que resultó herida se encuentra ahora estable.



“Cinco o seis personas salieron a perseguirlo para intentar controlarlo”, dijo Halesy. “Lo atraparon y lo neutralizaron” delante de dos frecuentados cafés en el corazón de la ciudad, agregó.



Cuatro de las personas que salieron a su caza son Alex Roberts, de origen colombiano, y los británicos Lee Cuthbert y Paul y Luke O'Shaughnessy, todos trabajadores de una consultora de contratación que salieron corriendo de su oficina del cuarto piso para detener al agresor.



“Abrimos la ventana y vimos al tipo empuñando un cuchillo y saltando” encima de un coche, contó Paul O'Shaughnessy, exjugador profesional de fútbol.



Convencido de que se trataba de un ataque terrorista, su hermano Luke, campeón de boxeo tailandés, encabezó la persecución.



“Todos bajamos corriendo del edificio y lo perseguimos por la calle”, dijo Roberts. “Sentíamos una especie de pánico, nadie sabía realmente lo que estaba pasando”, agregó. “No era un martes por la tarde normal”.



Cuthbert señaló que Luke, con la ayuda de otro hombre, “ consiguió tirarlo al suelo y bloquearlo ” con sillas y una caja, hasta que llegó la policía.



'Héroes'



“Somos un equipo muy, muy unido, somos una empresa start-up de contratación”, añadió. “En realidad somos como hermanos, y cuando ves a los hermanos corriendo, tu instinto natural es salir y seguirlos”.



La policía dijo por su parte que, aunque había informaciones que indicaban que el atacante gritó “Allahu Akbar” ("Alá es el más grande") y “¡dispárenme!”, no estaba claro que hubiera un móvil político.



“Por el momento, parecería que no fue provocado pero mantenemos una mira muy abierta mientras vamos avanzando”, dijo la portavoz policial Gavin Wood, elogiando al mismo tiempo la actuación de los transeúntes.



“Acercarse a una persona (...) que está claro que ha apuñalado antes, esta gente son héroes”, afirmó.



El primer ministro, Scott Morrison, también ensalzó el coraje de estos jóvenes.



“El atacante está ahora bajo custodia policial gracias a las valientes acciones de los que estaban presentes en el lugar y fueron capaces de controlarlo ” , dijo en un tuit.