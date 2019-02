Asamblea deja en suspenso pedido de destitución para Hermuy Calle

LEA TAMBIÉN

Después de posar juntos para una foto, el correísta Hermuy Calle y Fabricio Villamar, de Creo, ingresaron la tarde de ayer, miércoles 13 de febrero del 2019, al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).

El organismo, presidido por la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, se reunió para avocar conocimiento del pedido hecho por la Contraloría para que Calle sea destituido de su puesto por mal uso de las instalaciones de una universidad en Chimborazo.



Villamar solicitó que se acate esa disposición. Sin embargo, el legislador correísta recordó que esto no se puede ejecutar, pues él ha presentado una apelación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.



La reunión tomó poco más de hora y media. Al final, los integrantes del CAL concordaron en que mientras ese recurso no se resuelva, Calle puede seguir en su puesto, y será el Procurador síndico de la Legislatura el encargado de preparar una respuesta para el organismo de control.



"Se suspende el efecto hasta que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo decida o ratificar la sanción de la Contraloría o rectificar dicho informe absolviendo al asambleísta", expresó Cristina Reyes (PSC), integrante del CAL.



Mientras Patricio Donoso (Creo), otro de los integrantes del Consejo, manifestó que no hay plazos para que ese Tribunal tome una decisión al respecto.



De su lado, Calle manifestó que ante esa instancia judicial tendrá "la oportunidad de demostrar los vicios de esta auditoría apresurada, desmedida, ilegal y nula" de la Contraloría.



El legislador niega haber utilizado las instalaciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo con fines proselitistas, como lo señala la Contraloría.