Dos hermanos ejecutados en EE.UU., con 18 años de diferencia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un hombre estadounidense de 56 años fue ejecutado el lunes, 29 de octubre el 2018, por inyección letal en el estado de Dakota del Sur, al igual que su hermano, quien corrió la misma suerte hace 18 años en Oklahoma.

Rodney Berget fue condenado a muerte en 2012 por el asesinato de un guardia de la prisión durante un fallido intento de fuga el año anterior.



El hombre cometió el asesinato mientras cumplía una sentencia de cadena perpetua por dos intentos de asesinato y una violación.



Durante su juicio en 2012 sintió que “merecía la pena de muerte”.



Finalmente fue ejecutado el lunes por la noche después de que la Corte Suprema de Estados Unidos desestimara un último recurso relacionado con sus facultades mentales.



Este procedimiento de último minuto demoró la ejecución por cinco horas, y Rodney Berget bromeó al respecto antes de salir.



“Disculpen la demora, me quedé atrapado en los atascos de tráfico”, dijo, según el testigo Don Jorgensen, citado en los medios locales.



Otro testigo, Dani Ferguson, contó que también le dijo a algunos miembros de la asamblea que los amaba, antes de agregar: “Nos encontraremos allá”.



En el 2000, cuando fue ejecutado en Oklahoma, su hermano mayor, Roger James Berget, optó en cambio por mantener la boca cerrada.



También recibió una inyección letal, a los 39 años de edad por haber matado en 1985 a un profesor de matemáticas, a quien quería robar su auto.



Ninguno familiar asistió a la ejecución, escribió la prensa en ese momento.



Según los medios estadounidenses, los dos hombres nacieron en una familia disfuncional, marcada por el alcohol y la violencia.



El hermano mayor había sido expulsado por su padre antes de sus 10 años, suplicó en vano su abogado.



Dakota del Sur no había llevado a cabo una ejecución desde 2012.



Rodney Berget es el 19º ejecutado desde principios de año en Estados Unidos.