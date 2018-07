Hermano de Lenín Moreno acudió con simpatizantes de su organización política al Cambio de Guardia  

LEA TAMBIÉN

Gary Moreno, hermano del presidente de la República, acudió este lunes, 30 de julio del 2018, al cambio de Guardia Presidencial, en la Plaza de la Independencia, centro de Quito. Lo hizo acompañado de unos 2 000 simpatizantes que apoyan la inscripción oficial de su movimiento político, Libertad es Pueblo. Los adherentes arribaron de Guayas, Esmeraldas, Imbabura y otras provincias del país.

El hermano del primer Mandatario fue recibido por una caravana de militantes de su organización política, identificada con colores verde y azul. Al llegar a la Plaza de la Independencia, Moreno arengó a los asistentes para que griten consignas en apoyo al Presidente.



Gary lució una chaqueta azul, en la que se leía la frase Lenín es Pueblo. Junto a esta leyenda, se bordó el logotipo de Alianza País (AP). Sin embargo, Moreno aclara que no apoyan a AP, sino a la gestión de Lenín y las iniciativas impulsadas durante su mandato: Casa para Todos y la Misión Las Manuelas.



El dirigente asegura que ya cuentan con 131 000 firmas de respaldo para obtener su personería jurídica en el Consejo Nacional Electoral (CNE). La meta es alcanzar más de 220 000 rúbricas. Pero afirma que no ha sido una tarea fácil. “De cada 10 firmas que recibimos, solo una o dos son válidas”.



Pese a esto, confía en lograr la inscripción en el organismo electoral, para presentar candidatos propios en las elecciones seccionales del 24 de marzo del 2019. El plazo para inscribir organizaciones políticas que deseen participar en el proceso electoral, vence el 24 de septiembre de este año.



Moreno dice que Libertad es Pueblo es una organización cuya misión es luchar contra la corrupción. Insiste en que este mal “está enquistado en los mandos medios del sector público”.



Sobre la relación con su hermano Lenín, afirma que la mayoría de sus conversaciones son por Whatsapp. “Le escribo siempre hermano presidente, porque mi hermano será toda la vida, pero presidente solo tres años más”.



A los hermanos Moreno no solo los unen lazos de sangre, sino también el interés por la política. Y es que Edwin Moreno, su otro hermano, presentó el 18 de febrero pasado un lote de 211 000 firmas, para inscribir en el CNE el movimiento Ecuador Unido.



Tanto Gary como Edwin, apoyaron abiertamente la campaña por el Sí en las siete preguntas de la Consulta Popular y Referendo, que se efectuó en febrero pasado.



En la Plaza de la Independencia también se concentraron representantes de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra del Ecuador. Su presidente, Javier Vargas, indicó que acudieron a respaldar al presidente Lenín Moreno y a solicitar que “no los olvide”.



En otro punto de la plaza de la Independencia se congregaron miembros de la Confederación Nacional de Servidores Públicos. La secretaria de la organización, Leonor Morán, indicó que decidieron reunirse para pedir la reclasificación de los servidores públicos con nombramiento, pertenecientes al Ministerio de Educación.