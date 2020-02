La hermana de una víctima de femicidio en Francia pide que el Estado sea condenado

LEA TAMBIÉN

La hermana de una joven francesa que fue víctima de femicidio en 2014 por su expareja pidió este lunes 10 de octubre del 2020 la condena del Estado francés por “falta grave” al estimar que los “disfuncionamientos” de la cadena penal condujeron a su asesinato.



Isabelle Thomas fue asesinada a tiros, junto a sus padres, el 4 de agosto de 2014 por su ex pareja, Patrick Lemoine.



Un mes y medio antes, el 27 de junio de 2014, esta profesora de matemáticas de 49 años había presentado una denuncia contra este hombre que había intentado estrangularla.



Lemoine fue detenido pero liberado poco después bajo control judicial y se le prohibió entrar en contacto con la mujer. Sin embargo, siguió acosándola y persiguiéndola.



Patrick Lemoine fue convocado nuevamente por la comisaría pero no se presentó a la cita.



Detenido por el triple asesinato, Patrick Lemoine murió el 8 de octubre después de haberse ahorcado en la cárcel.



La hermana e hija de las víctimas, Cathy Thomas, decidió entonces presentar una denuncia contra el Estado francés por “el mal funcionamiento del servicio de justicia” y solicitó una indemnización de aproximadamente USD 327 000



En la audiencia, su abogada Isabelle Steyer señaló varias “faltas” a pesar de que “todos los indicadores” estaban encendidos.



Reprochó un control judicial “inadecuado” que no tomó en cuenta la peligrosidad de Patrick Lemoine y “deficiencias” de los servicios de policía el día de los asesinatos.



“En este caso, el servicio judicial público no funcionó mal”, respondió el representante del Estado, Alexandre de Jorna, que pidió al tribunal desestimar el caso.



El Estado francés ha sido condenado en contadas ocasiones por su responsabilidad en casos de femicidio.



Según el ministerio de Justicia, la última condena del Estado francés por “falta grave” tras el asesinato de una mujer por su exnovio fue dictada en 2017.



En 2014 el Estado fue condenado a pagar USD 144 000 a los familiares de una mujer apuñalada siete años antes por su expareja, contra el que había presentado varias denuncias.



Desde inicios de 2020 al menos nueve mujeres han sido víctimas de femicidio en Francia, según un recuento de la AFP.

En 2019, la AFP contó al menos 126 casos, un promedio de una mujer cada tres días.