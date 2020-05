Hermana de mujer fallecida en calle de Quito: ‘Dicen que por este sector hay gente en cerco epidemiológico que lo estaba irrespetando’

LEA TAMBIÉN

El Municipio de Quito, a través de su cuenta de Twitter, envió un mensaje a la comunidad buscando la colaboración y concientización ciudadanas para respetar el aislamiento social, como medida de prevención ante la pandemia del covid-19. El tuit se envió la noche de este jueves 30 de abril del 2020.

El mensaje se centra en un video con el testimonio de Carolina C., hermana de Celia, quien murió este martes 21 de abril de 2020 en un tramo de acera de la avenida Maldonado, sector de El Beaterio, en el sur de Quito.



Carolina cuenta que desconocen cómo su hermana se infectó ya que pasaba más tiempo en la casa. “Pudo haber salido, haber comprado comida y por ahí se contagió. Como dicen que por este sector hay gente en cerco epidemiológico que lo estaba irrespetando, talvez alguien ahí la contagió. Vean lo que pasó con mi hermana, aunque no salía se contagió”.

Mi más sentido pésame a la familia y amigos de Celia, cuidemos de contagiarnos quiteños, también depende de cada uno de nosotros. https://t.co/zL4dnjYtlh — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) May 1, 2020



Ella pidió a los quiteños que no salgan, que se cuiden. “Y si salen que lo hagan con todas las precauciones debidas, que se desinfecten a lo que lleguen a la casa, que traten de tener el mínimo contacto. Si no es necesario, no salgan”.



En el video se informa que el Municipio de Quito, a través de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólido (Emgirs), ayudó a la familia para el funeral y la cremación.