Siete heridos en Ecuador tras el sismo de magnitud 8.09 en Perú

El sismo de 8.09 de magnitud, con epicentro en Perú, dejó siete heridos en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Loja, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. El evento telúrico se registró a las 02:41 de este domingo 26 de mayo del 2019 en el vecino país, pero se sintió en casi todo el territorio de Ecuador.

Los heridos fueron atendidos por el servicio del Ministerio de Salud Pública (MSP). Además, se registraron casas afectadas y deslizamientos de tierra, informó el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias en un comunicado.



El sismo fue sentido en todo el país, pero con mayor fuerza en Napo, Orellana, Pastaza, Loja y Zamora Chinchipe. Riesgos informó que se activaron los COE provinciales en Loja, El Oro y Zamora Chinchipe.



Alexandra Ocles, directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, señaló que el COE de Zamora realiza un recorrido en el cantón Yantzaza.

La iglesia de la parroquia Nambacola del cantón Gonzanama de la provincia de Loja sufrió daños en el sismo de la madrugada de hoy, 26 de mayo de 2019.



Según el comunicado difundido por el Servicio, se registraron deslizamientos en Napo y Orellana, producto del sismo. En la vía a El Coca (E20), detalla Riesgos, se dio un deslizamiento de tierra en la vía de primer orden, la cual se encuentra totalmente cerrada.



También fueron afectados la Gobernación y el hospital de Zamora. Además de cinco viviendas: tres en Centinela del Cóndor y dos en Yantzaza. Y dos iglesias: una en Gonzanamá y una en Yantzaza. Ocles precisó que se trata de daños menores en la infraestructura, sobre todo en mampostería y fisuras.



La Directora de Gestión de Riesgos indicó que en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, sucedió la caída de un muro de una infraestructura particular. “Esta información seguramente va a ir variando en el transcurso del día, pero no hay daños estructurales y en los proyectos estratégicos todo está funcionando con normalidad”.



En la parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala se registró la afectación de tres postes de luz y la evacuación del hospital Teófilo Dávila y el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911.



Los jefes políticos de los cantones Arenillas, Las Lajas, Marcabelí, Santa Rosa, Portoviejo, Pasaje y Zaruma reportaron que no existieron novedades en sus jurisdicciones.



La Secretaría de Riesgos informó que en Yantzaza se restableció el servicio de energía, al igual que en otros cantones en los que se interrumpió por el sismo. Al momento se coordina con la empresa privada y con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la limpieza de la vía Zamora Chinchipe -Yantzaza – Yantzaza - San Francisco.



Los grupos de búsqueda y rescate urbano de Cuenca y El Oro se encuentran activados y el personal del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizan un monitoreo de la situación.



El Servicio de Riesgos hizo un llamado a la ciudadanía a tener listo su plan de emergencia, mochila de emergencia y a mantenerse informados de la situación por fuentes oficiales.