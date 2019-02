9 heridos y daños en infraestructura pública y privada dejan los sismos de este 22 de febrero en Ecuador

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno cambió su agenda en Guayaquil. Tras los sismos registrados la madrugada de este viernes 22 de febrero de 2019, el Mandatario dio un reporte general desde un cuartel del Cuerpo de Bomberos en Pascuales.

Horas después, la Secretaría Nacional de Gestión Riesgos (Sngr) emitió un informe a las 18:17 en el que informaba que hasta esa hora se registraron

nueve personas heridas, de las cuales cinco residen en Morona Santiago (Amazoní), tres en Los Ríos (Costa) y una en Azuay (Sierra sur). Los afectados sufrieron lesiones durante las evacuaciones, pero no de consideración, señala el reporte.



Los movimientos telúricos tuvieron su epicentro en Morona Santiago y Guayas. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias confirmó, a través de un boletín, que hubo daños en 22 viviendas; 26 bienes públicos, 26 instituciones educativas y tres centros de salud también tuvieron problemas leves. “Las afectaciones no son de consideración, son únicamente de mampostería”, dijo Carlos Basantes, subsecretario general de Gestión de Riesgos.

[Comunicado] Quinto comunicado sobre los sismos de magnitud 7.55, 6.1 y 3.6 en #Macas y de 5.9 en #Guayaquil, registrados la madrugada del viernes 22 de febrero de 2019. pic.twitter.com/myzymJN47k — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) 22 de febrero de 2019



En Morona Santiago, hubo un corte de energía eléctrica; el servicio ya fue restaurado. En tanto, el hospital de Gualaquiza y viviendas en Guayas tienen afectaciones de mampostería. En Azuay se reportó el colapso de muro en un cementerio.



Los Comités de Operaciones de Emergencia se activaron en las provincias de Morona Santiago, Loja, El Oro y Guayas. “Los ministros y gobernadores se trasladaron inmediatamente a los territorios, y me han estado reportando de manera permanente; me manifiestan que no existen daños mayores”, reiteró el presidente Moreno.

Imágenes del sismo en Loja



El subsecretario Basantes agregó que el sismo inicial se produjo en una zona aislada del territorio ecuatoriano, por lo que puede haber comunidades que no tengan comunicación directa. “Se han preparado equipos de primera respuesta para verificar la situación”, señaló.