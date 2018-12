Seis heridos se registraron en 21 accidentes de tránsito en Quito

LEA TAMBIÉN

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó 21 accidentes de tránsito hasta las 14:00 de este miércoles 19 de diciembre del 2018 en Quito. Las emergencias se produjeron en diferentes puntos de la ciudad.

De los 21 siniestros seis fueron graves que dejaron como saldo seis heridos. Otros 15 choques fueron leves como rozaduras, volcaduras sin heridos, pérdidas de pista, choques por alcance, entre otros.



Uno percance ocurrió en la av. Simón Bolívar, a la altura del sector de Pueblo Blanco. La circulación en sentido norte – sur fue cerrada por seguridad. Agentes gestionaron la movilidad en ese sector. Otro se registró sobre la av. Galo Plaza Lasso y Alfonso Yépez, lo cual provocó el cierre de un carril en sentido oriente - occidente.



También hubo un siniestro en la avenida Eloy Alfaro y De los Aceitunos cuando un pequeño camión se volcó y terminó junto al parterre.



Un contenedor se cayó en la Simón Bolívar



A las 13:30 de hoy un contenedor se impactó contra la calzada en la intersección de la avenida Simón Bolívar y la autopista General Rumiñahui.



Al parecer –según informó el teniente Luis Venegas, coordinador de la av. Simón Bolìvar de la AMT- el contenedor no fue sujetado adecuadamente, perdió balance en una curva y se fue al piso. El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió la emergencia y comprobó que en la caja metálica no se transportaban productos inflamables.



El container fue retirado con una grúa pasadas las 16:30 de este miércoles 19 de diciembre de 2018. Por este hecho el tráfico fue lento y pesado en ese sector de la urbe. No hubo heridos ni fallecidos.