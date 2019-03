Un heredero del velasquismo regresa a la Alcaldía de Paján y cumpliría su noveno periodo

LEA TAMBIÉN

En 1968, cobijado por el velasquismo, Natael Morán fue elegido presidente del Concejo Municipal para administrar –por dos años- Paján, en el sur de Manabí. En ese entonces no existía la figura de alcalde. Él apenas tenía 27 años.

Desde entonces, han pasado 51 años, de los cuales 24 estuvo al frente del municipio de esa localidad que aglutina cerca de 40 000 habitantes. En total, han sido ocho los periodos que presidió el Cabildo.



El pasado domingo 24 de marzo del 2019 alcanzó la mayoría de votos para repetir un periodo más, que empezará el próximo 14 de mayo y se extenderá por cuatro años. Cuando termine esa nueva gestión habrá completado 36 años en el Municipio.



Con el 100% de las actas escrutadas, Morán logró con Alianza País (AP) 7 017 votos (27,91%). Le siguió Galo Borbor, con 6 102 (24,27%). Este último es el alcalde actual y buscó la reelección bajo la alianza Partido Social Cristiano (PSC)-Unidad Primero (UP).



“Tengo un récord aquí”. Así definió Morán a su último triunfo. En su hoja de vida política se destaca que sus dos primeras administraciones (1968-1970 y 1970-1972) lideró al Cabildo cobijado por el velasquismo; para los tres siguientes (1981-1983, 1983-1984 y 1988-1992) se sumó al Partido Liberal.



Y desde el 2000-2004, 2004-2009 y 2009-2014 ha ganado las elecciones con el extinto PRE, PSC y PSP, respectivamente. En el 2014 intentó buscar un último periodo con el movimiento Avanza, pero perdió ante Borbor. Para este proceso se unió a las filas del movimiento oficialista.



Morán hoy tiene 78 años. Habla de forma pausada y no oculta su amor por el campo, los caballos de raza. Es hacendado. Relata que justamente había decidió poner fin, tras la derrota del 2014, a sus más de 40 años de activismo político, pero que fueron los jóvenes quienes le pidieron asumir nuevamente la responsabilidad de dirigir al cantón.



“Un día llegaron más de 3 000 personas al rancho twintza a pedirme que yo acepte una candidatura, yo no les quise aceptar porque no tenía pensado volver, pero los jóvenes me pidieron que regrese”.



En agradecimiento a eso, dice que les construirá una Casa de la Juventud para formación política, cultural y social. “Ellos serán una institución legalmente constituida”.



Una de sus primeras acciones en la Municipalidad será hacer una auditoria a la actual administración para constatar las condiciones financieras y estructurales del Municipio. También reiteró que retomará proyectos de regeneración urbana, expansión de servicios básicos y apoyo a los emprendedores.