Helipuertos en el Parque Bicentenario de Quito inquietan a los usuarios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hay preocupación. El accidente del helicóptero de la Policía ocurrido el lunes 4 de marzo del 2019 en el Parque Bicentenario generó intranquilidad en las personas que acuden a este lugar.

El Bicentenario es el espacio verde más grande del norte de la ciudad. Con 124 hectáreas recibe cada mes a unos 220 000 usuarios. La mayoría acude en las mañanas, en especial durante los fines de semana.



Este lugar, que funcionó como terminal aérea por más de 53 años -desde agosto de 1960 hasta febrero del 2013- cuenta con tres helipuertos: el de Aeropolicial, del Cuerpo de Bomberos Quito y de la FAE.



Ramiro Tobar, gerente de Parques y Áreas Verdes de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obra Públicas, indica que el área del parque más visitada es la pista. Desde los helipuertos hasta el inicio norte de la pista, existen unos 80 metros.



Por eso la preocupación de los usuarios. La tarde del jueves 7 de marzo del 2019, Ramiro Clavijo acompañó a su hermano a una escuela de fútbol que funciona en el parque. Los jóvenes hicieron entrenamiento físico en una franja ubicada frente al hangar de Aeropolicial, a unos 20 metros. Temen que ocurra otro incidente, y que, como la gente está cerca, algún usuario resulte herido.



Freddy Cajas, de 66 años, es otro usuario frecuente del lugar. Acude todas las mañanas junto a Bruno, su mascota, a trotar, desde hace dos años Asegura que nunca le han advertido de los riesgos durante la operación del helicóptero y pidió a la autoridad más información al respecto.



Junto a Aeropolicial hay otro helipuerto. En febrero del 2017, la Dirección General de Aviación Civil otorgó el permiso de operatividad a la Dirección de Operaciones Aéreas del Cuerpo de Bomberos, como un ente privado de operaciones que tiene autonomía administrativa y operativa.



El helicóptero de los Bomberos trabaja en acciones de apoyo, búsqueda, rescate y salvamento de personas. Desde entonces hasta el momento, el helicóptero ha permitido salvar a 92 personas. La nave tiene 490 horas de vuelo y ha cumplido 661 misiones.



¿Cuáles son las medidas de seguridad que se manejan en cuanto a la operación del helicóptero en el parque? Francisco Alvear, jefe de comunicación del Cuerpo de Bomberos, indicó que no es pertinente en este momento hablar sobre el tema debido al incidente del lunes. Indicó que deben ser las entidades competentes las que analicen y decidan si es factible que los helipuertos continúen allí.



Por su lado, la Dirección General de Aviación Civil informó que en este momento no pueden remitir ningún tipo de información ni pronunciamiento sobre los helipuertos en el Parque Bicentenario, por tratarse de una operación policial que está en investigación.



Para el capitán Ernesto Guevara, piloto con 50 años de experiencia en vuelos de helicópteros y aviones, no hay inconveniente en que el helipuerto opere en el parque. El lugar cuenta con espacio libre para tener una correcta visibilidad. Lo que sí es importante es que el área este despejada, al menos en un radio de 50 metros. La curiosidad o la imprudencia de las personas, señala, puede llevarlas a acercarse demasiado, y la operación siempre tiene un riesgo.



Su recomendación es que se establezca con claridad una franja de seguridad en los alrededores de los helipuertos y que se difundan las normas.