Tres helicópteros Dhruv serán vendidos, confirma Ministro de Defensa

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, se refirió este 7 de abril del 2021 a los helicópteros Dhruv que en el momento se encuentran parados tras una serie de accidentes.

Dijo que a través de un largo proceso administrativo se ha decidido iniciar el proceso de venta directa de tres aeronaves.



Indicó esto se iniciará luego de no tener objeciones por parte de la Contraloría General del Estado.



Jarrín también dijo que en estos tres años han trabajado en la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas.



“Trabajamos por eliminar esas absurdas discusiones entre oficiales y tropa. Buscamos jerarquía, respeto, profesionalismo”, sostuvo el funcionario.



Luego aseguró: “Estamos orgullosos de la despolitización de las Fuerzas Armadas”.





Mire una cronología de los Dhruv



08 de julio del 2008



Para la adquisición de helicópteros de la FAE fueron indispensables tres procesos de licitación. Así se firmó el contrato para adquirir siete aeronaves a la empresa HAL. La firma también participó como ofertante en las dos ocasiones anteriores. Pero en esos procesos se presentaron inconvenientes por incumplimiento legal y económico. En ese entonces, el excomandante de la FAE, general Jorge Gabela, aseguró que “las ofertas no cumplían con las condiciones legales, financieras u operativas”.



02 de abril de 2009



Cinco de los siete Dhruv fueron presentados a la prensa en la Base Aérea Simón Bolívar, en Guayaquil. El FAE-601, una de las naves entregadas, tenía un equipamiento vip para el uso del entonces presidente de la República y otras autoridades. Las siete naves fueron adquiridas en USD 45,2 millones.



27 de octubre de 2009



El helicóptero Dhruv se estrelló en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito no tenía las certificaciones FAR y JAR. Las dos licencias de seguridad de vuelo son emitidas por la Administración Federal de Aviación de EE.UU. Sin embargo, cuando la FAE firmó el contrato para la compra de siete helicópteros indios no consideró necesarios esos avales, pese a que se mencionaban en las bases. En el lugar estaban más de 100 personas, entre militares, sus familias y autoridades del Gobierno. Pero no hubo víctimas. Los tripulantes, los capitanes Luis Armas (piloto) e Iván Abril (copiloto) sobrevivieron.



29 de octubre de 2009



Tres de los cinco helicópteros Dhruv que ese año llegaron a Ecuador no cumplían especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Pese a ello, el acta de entrega-recepción de las naves fue aprobada entre la Aviación y la firma HAL. La cláusula decimoquinta del contrato -fechado en Quito, el 5 de agosto de 2008- establece que “los helicópteros, compuestos por células, partes y conjuntos serán nuevos de fábrica”. Pero los motores de tres naves son de fabricación anterior. El helicóptero que más señalamientos recibió de la Comisión de Recepción de Helicópteros Dhruv es el FAE-601, que se asignó para el transporte del presidente de la República, Rafael Correa.



30 de octubre de 2009



India resaltó los avances tecnológicos que la empresa HAL ha dado en la aviación. Dijo que la Fuerza Aérea vigila una frontera terrestre de más de 10 000 kilómetros. Así como las zonas marítimas soberanas que superan los 200 000 kilómetros cuadrados. Bhojwani refirió que, aunque también utilizan aviones de marcas extranjeras, todos son ensamblados en la India.



04 de noviembre de 2009



Javier Ponce, ministro de Defensa que firmó el contrato, admite fallas en la compra de 7 helicópteros. El entonces Ministro de Defensa reconoció que se incumplió con algunas especificaciones que debían tener las aeronaves de la India. En el contrato para la adquisición de siete helicópteros a la empresa HAL se estableció que las naves debían tener visores nocturnos, mascarillas de oxígeno, sistema de aproximación a tierra... Pero cuando los Dhruv llegaron, solo uno de ellos cumplía con el 100% de lo pedido.



16 de noviembre de 2009



El ministro de Defensa, Javier Ponce, y el Alto Mando militar acudieron a la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea. Ellos explicaron sobre el accidente del helicóptero Dhruv, que Ecuador compró a la empresa india HAL.



16 de noviembre de 2009



Javier Ponce y el Alto Mando militar acudieron a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea. Ellos fueron citados para explicar el proceso de compra de los siete helicópteros Dhruv a la empresa de la India, HAL. En la reunión, Ponce sostuvo que la adquisición de las aeronaves no ha concluido, pues falta que se entreguen dos helicópteros. “Mientras esto no suceda, se pueden hacer reclamos y pedir a la empresa que se entreguen los componentes faltantes”.



07 de enero de 2010



El Consejo Administrativo de la Legislatura calificó al trámite el pedido de juicio político contra el ministro de Defensa, Javier Ponce, planteado por el asambleísta Fausto Cobo, del PSP. El asambleísta Fausto Cobo acusa al Ministro de tener responsabilidad en las supuestas irregularidades en la adquisición de los helicópteros Dhruv, a India.



13 de enero de 2010



La Junta Investigadora de Accidentes (JIA) determinó que el percance que sufrió el helicóptero Dhruv de la FAE en el 2009 se produjo por una falla humana. La aeronave se estrelló el 27 de octubre pasado, durante una exhibición en una ceremonia por el aniversario de la FAE.



14 de enero de 2010



Sumil dice que no asumirá los costos del helicóptero Dhruv que se estrelló el 27 de octubre, en el aeropuerto Mariscal Sucre.



2 de febrero de 2010



El ministro de Defensa, Javier Ponce, y el comandante de la FAE, general Rodrigo Bohórquez, fueron citados por la Fiscalía General. Los dos deberán acudir a la Unidad de Indagaciones Previas e Instrucciones Fiscales. En esta se tramita la indagación previa 147-2009, que investiga -con base en la denuncia del asambleísta Fausto Cobo- la adquisición de siete helicópteros a la firma HAL.



12 de febrero de 2010



La Comisión Legislativa de Fiscalización y Control Político resolvió archivar el juicio político que planteó el asambleísta Fausto Cobo en contra del ministro de Defensa, Javier Ponce.



15 de febrero de 2010



La Comisión de Fiscalización y Control Político solicitó a la Contraloría que realice una auditoría especial al proceso de contratación para la adquisición de 7 helicópteros de mediana capacidad, adjudicado a la empresa HAL, el 29 de septiembre de 2007.



26 de febrero de 2014



El helicóptero Dhruv FAE-601 asignado al presidente de la República, Rafael Correa, se precipitó en la comunidad San Roque, en Huigra. El Primer Mandatario, quien no se encontraba en la nave, informó que tres de los cuatro tripulantes fallecieron.



13 de enero de 2015



Tercer accidente de un helicóptero Dhruv de la FAE. Un helicóptero Dhruv, fabricado en la India, se accidentó en Chongón, al suroeste de Guayaquil, "mientras cumplía una misión de entrenamiento". Según testigos, la aeronave cayó dentro del Parque El Lago, un espacio turístico de recreación en la vía a la Costa. No hubo víctimas. "Se está conformando la Junta Investigadora del accidente para determinar las causas del siniestro", informó la FAE.



27 de enero del 2015



Cae cuarto helicóptero Dhruv. Después de cuatro siniestros de los helicópteros Dhruv, el Gobierno pidió parar las operaciones de las tres naves que quedan. Irán a una inspección.