Helicóptero se estrella cerca de playa en Miami Beach

La aeronave que llevaba tres pasajeros se estrelló este sábado 19 de febrero del 2022. A escasos metros estaban cientos de personas tomando sol y disfrutando de la playa. No se reportan fallecidos.

La Policía local informó que los ocupantes del helicóptero sobrevivieron al accidente, aunque dos personas debieron ser trasladadas al Centro de Trauma Ryder del hospital Jackson Memorial. Ellas se encuentran en condición estable.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.



