Heather Nauert renuncia a ser nombrada embajadora de EE.UU. ante la ONU

La expresentadora de la cadena de televisión Fox News y vocera del Departamento de Estado Heather Nauert dijo el sábado 16 de febrero del 2019 que renunciaba a ser nombrada embajadora de Estados Unidos ante la ONU.

“Los últimos dos meses han sido agotadores para mi familia y por lo tanto es en el mejor interés de mi familia que me retire”, dijo en un comunicado Nauert.



El comunicado llega semanas después de críticas por la nominación de Nauert, quien carecía de experiencia en política exterior hasta hace dos años cuando fue nombrada vocera del Departamento de Estado.



Sus oponentes cuestionaron si Nauert, a pesar de su seguridad en el micrófono, tiene la seriedad y la habilidad para enfrentar asuntos internacionales complejos frente a diplomáticos experimentados de países adversarios como Rusia.



El presidente Donald Trump, un ávido seguidor de la cadena conservadora Fox News -donde Nauert fue presentadora del programa matutino 'Fox and Friends' - dijo en diciembre a reporteros que quería que ella fuera la embajadora de Estados Unidos ante la ONU.



Sin embargo, su designación nunca se presentó ante el Senado y se desvaneció en los último dos meses, mientras ella se preparaba para una audiencia de ratificación en el cargo diplomático.



El Partido Republicano, al que pertenece Trump, tiene mayoría en el Senado y su confirmación parecía no correr riesgo.



El vocero del Departamento de Estado Robert Palladino dijo que Trump podría proponer un nuevo nombre “pronto”.



El puesto de embajador ante la ONU ha estado vacante desde que empezó el año, después de que Nikki Haley, una exgobernadora considerada un ascendente estrella entre los republicanos, decidió dejar el cargo tras ejercerlo desde 2016.

El secretario de Estados Mike Pompeo elogió a Nauert en un comunicado, al señalar que que tiene un “gran respeto” por su decisión “personal” de retirarse de la nominación.