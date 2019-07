En el HCAM hallaron USD 7 millones en medicinas caducadas; pero hay 85% de abastecimiento, dice gerente Juan Páez

LEA TAMBIÉN

USD 7 millones en medicamentos caducados se habrían encontrado desde 2012 hasta 2018. Lo expuso la tarde de este lunes 1 de julio del 2019, Juan Páez, gerente general del Hospital Carlos Andrade (HCAM), del Seguro Social, en el marco de una rueda de prensa sobre abastecimiento de fármacos en esta casa de salud.

Páez sostuvo que dichas medicinas no pudieron ser canjeadas por otras nuevas por motivos del contrato. En esos documentos no se contemplaba esa posibilidad. "Habían firmado sin devolución. Buscamos reposición de las medicinas y no se pudo porque el contrato estaba así".



Páez busca vaciar las bodegas que están con estos medicamentos caducados y seguir con las investigaciones de los implicados en estos casos. "Cuando llegué se compraba para 15 meses. Hoy solo para ocho (meses), para evitar estas situaciones". El caso está en la Contraloría.

En la rueda de prensa de este lunes, también se habló sobre los problemas de desabastecimiento de medicamentos. La falta de cumplimiento de los proveedores -sea producto de demoras en la entrega o falta de la materia para producir los fármacos- son parte de los problemas que provocan la escasez de medicina para los asegurados. "Hay procesos anormales en la adquisición de medicamentos".



Pero este hospital -señala Páez- tiene el 85% de abastecimiento. Miguel Moreira es el director médico del HCAM. Él aclaró que el hospital ha gestionado alternativas terapéuticas para reemplazar los fármacos que faltan. "No nos quedamos cruzados de brazos y pedimos al Sercop (Servicio de Compras Públicas) para que se revise la normativa y las normas marco para evitar que se den estas situaciones: proveedores que nos digan que no tienen los medicamentos".

En la rueda de prensa además se habló de los fármacos judicializados. Se trata de medicinas que están fuera del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos y que jueces determinan que se las debe comprar. En total serían USD 2 millones que el hospital destinaría para su adquisición.



La semana anterior, Paúl Granda, presidente del Directorio del IESS, reconoció que es importante cambiar algunos procesos para la adquisición de medicamentos. Admitió que no hay "un modelo de gestión de salud; no tenemos un mecanismo de adquisición de medicamentos adecuado; no está funcionando el ‘call center’ como corresponde”, por lo que ya se busca mejorar la planificación y superar fallas en el proceso de adquisición. Para ello se trabaja en una plataforma para la compra de fármacos.