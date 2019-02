Medidas preventivas se ejecutarán hasta el domingo 24, en Hospital Andrade Marín tras falla en tubería

LEA TAMBIÉN

En el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se desarrolla un plan de contingencia, tras una falla en el sistema de tubería. El incidente se registró la tarde del martes 19 de febrero del 2019 y causó una acumulación de agua en el pasillo de acceso al centro quirúrgico de esta casa de salud.

Entre las medidas preventivas, que se extenderán hasta el domingo 24 de febrero del 2019, está optimizar los tiempos quirúrgicos para suplir los cinco quirófanos, que no estarán en funcionamiento.



Sin embargo, el Hospital cuenta con 10 salas que no fueron afectadas por el agua. Hay tres más en el centro obstétrico que se activarán, según el HCAM. Se espera que el lunes 25 de febrero del 2019 se trabaje con normalidad.



Como parte del plan preventivo se realiza un isopado (prueba para detectar infecciones) para disminuir el riesgo de infecciones en la casa de salud.



En un documento enviado a EL COMERCIO se señala que la acumulación de agua no afectó al personal de salud ni a los pacientes.



Además se explica que las cirugías no se suspendieron el martes 19 de febrero de 2019 –día del incidente–. Pero, el miércoles 20 de febrero sí. Un 30% de los procedimientos programados no se ejecutaron; los emergentes sí.

Hoy, jueves 21 de febrero del 2019, también hubo una suspensión del 20% de las cirugías, entre ellas, neurocirugías, cardiotorácicas y traumatológicas. El motivo: evitar infecciones. El HCAM garantiza que estos procedimientos se reagendarán en los próximos días.



En el caso del centro obstétrico se mantiene la atención a mujeres con embarazos de alto riesgo. Quienes tienen una gestación sin peligro fueron trasladadas al Hospital Quito Sur del IESS.

Sobre el laboratorio de urgencias, el HCAM informó que se suspendió la atención en el área. Los pedidos de urgencias, consulta externa y hospitalización continúan y se atiende las 24 horas del día.



El día del incidente no se registró un desabastecimiento de agua ni de energía eléctrica. Además se mantienen las reuniones entre autoridades del hospital, médicas y administrativas para realizar una evaluación y toma de acciones pertinentes.



El Hospital tiene previsto el cambio del cielo raso falso para evitar nuevos inconvenientes.



Un total de 270 000 pacientes se atendieron en el 2018 en el HCAM. La cifra es inferior a lo registrado en el 2017 con 287 000 personas atendidas.