Hasan Rohaní pide ‘unidad’ y cambio radical en política de Irán tras tragedia de avión ucraniano

El presidente iraní, Hasan Rohaní, llamó este miércoles 15 de enero del 2020 a la “unidad nacional” y pidió un cambio importante en la forma de gobernar en su país, admitiendo implícitamente que la catástrofe del avión ucraniano derribado en Teherán provocó una crisis de confianza en las autoridades.

El derribo del Boeing 737, ocurrido el 8 de enero en Teherán por un disparos de misil iraní, causó 176 muertos. Las autoridades no reconocieron de inmediato su responsabilidad en la tragedia, lo que provocó manifestaciones de ira contra el ejecutivo y una ola de indignación desde el sábado.



Haciendo alusión a una serie de acontecimientos “trágicos” ocurridos desde principios de enero -desde el asesinato de un importante general por parte de Washington a la catástrofe “inaceptable” del vuelo de Ukrainian Airlines-, Rohani declaró que esto debería conducir a “una gran decisión” dentro del sistema político iraní.



“Y esta decisión importante”, añadió, “es la reconciliación nacional”.



Las elecciones legislativas, previstas para el 21 de febrero, “deben ser la primera etapa”, declaró el presidente, en un discurso ofrecido después de un consejo de ministros y retransmitido, de forma excepcional, en directo por la televisión pública.



“El pueblo quiere diversidad”, agregó Rohani refiriéndose a las elecciones, exhortando a las autoridades encargadas de validar las candidaturas a que no descalifiquen a mansalva.



“El pueblo es nuestro amo” y “nosotros somos sus servidores. El servidor debe dirigirse al amo con modestia, precisión y honestidad”, afirmó Rohani.



“La gente quiere la garantía de que las autoridades la trata con sinceridad, integridad y confianza”, recalcó.



“Insto a las Fuerzas Armadas y a su Estado Mayor a explicarle a la gente [...] lo que ocurrió desde el accidente hasta que se anunció ” la verdad, para que “ entiendan que no querían esconder nada ” , agregó.



Asimismo, Rohani les pidió “que pidan disculpas” si hubo un “retraso” en la transmisión de la información.



Al cabo de dos días desmintiendo la tesis de que un misil había impactado contra el Boeing, las fuerzas armadas iraníes admitieron el sábado su responsabilidad, aludiendo a un “error humano”.



El gobierno asegura que el ejército no le informó de lo sucedido hasta el viernes, un día después de que aconteciera la tragedia.