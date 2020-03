Esto es lo que se conoce del hantavirus, el brote que se avivó en China 

LEA TAMBIÉN

No se alarme. Lo primero que debe saber sobre el hantavirus (VH) es que no es un brote que puede desencadenar en una pandemia como el covid-19. Aunque el reporte de una muerte por la patología en China enciende las alertas de la ciudadanía, tras una larga batalla contra el coronavirus, especialistas recuerdan que es un virus controlable con tratamiento y prevenible.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el VH es una enfermedad zoonótica que solamente se contagia entre animales y seres humanos, más no transmisible de persona a persona. Los portadores del virus son los roedores: ratones y ratas.



Aunque los primeros casos se detectaron hacia principios de 1993, su descubrimiento fue en 1968. El hantavirus se registró cerca del río Hantaan, que fluye en el sur de Corea.



Al ingresar al organismo humano, el virus puede devenir en una enfermedad poco común: el Síndrome Cardiopulmonar por Phantavirus (SCPH) que puede llegar a ser mortal. Es posible que suceda cuando no existe un diagnóstico temprano y los síntomas se extienden entre 42 y 56 días, lo que dificulta su detección.



Si bien la patología viral fue detectada en China, los mayores picos de contagio se registraron en el continente americano. Desde 1993, se han contabilizado 6 300 casos; 5 243 en Sudamérica. Es decir, el 83% de infecciones ocurrieron en territorio regional. Cada año -según indica la OPS- se reportan 300 cuadros en América, en países bajo vigilancia.



Transmisión



Existen tres vía de infección: la inhalación de excrementos -orinas y heces- de roedores y su saliva, ingresar en contacto con los desechos o una mordida por un animal contagiado. Pero no todos los ejemplares de esta especie albergan el virus.



Por ejemplo, en Estados Unidos, los ratones de 'pies blancos', el ratón arrocero y la rata algodonera son los focos de infección, según lo explica el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos.



Generalmente, la ciudadanía no puede identificar a cada especie en su vida diaria, por lo que el CDC recomienda evitar el contacto con todos los ratones y ratas silvestres.



Los casos de contagio por VH ocurren, en su gran mayoría, en áreas rurales como granjas, campos, bosques y otros espacios abiertos, aunque también es posible la transmisión en zonas urbanas. Si cree que un ejemplar ingresó a su hogar, debe limpiar a profundidad cada superficie y, de haber presencia de nidos, deshacerse de ellos.

Cuadro sintomático



Los síntomas se presentan en períodos de tiempo variables: entre dos días y seis semanas. Los pacientes infectados pueden presentar desde cefaleas (dolor de cabeza) hasta mareos, escalofríos, fiebre y dolor muscular. Pero esas apenas son las primeras señales. El cuadro asciende con síntomas gastrointestinales que contemplan naúseas, vómitos, diarrea, molestia abdominal, dificultad respiratoria y presión arterial baja.



¿Contagios de hantavirus en Ecuador?



Sí. De acuerdo con el registro de la OPS, en territorio ecuatoriano se han detectado 73 casos confirmados de contagio de hantavirus entre 1993 y 2016. Dentro de la escala regional, el país se encuentra en el quinto puesto de incidencia.



Primero, está Brasil con 2 032 (hasta 2017), Argentina con 1 350 casos, Chile con 1 028, Paraguay con 319, Bolivia con 300, Uruguay con 168, Perú con seis y Guayana Francesa con tres.



Los otros 800 casos están distribuidos en Norteamérica: Estados Unidos con 691, Canadá con 109, y Centroamérica: Panamá con 266 y Costa Rica con tres.

Tratamiento



El tratamiento clínico, según la OPS, se basa en la monitorización hemodinámica del paciente, el manejo de fluidos y el soporte de ventilación. Los casos de mayor gravedad, por su condición, deben ser atendidos en unidades de cuidados intensivos.



La identificación temprana y la atención médica bien llevada mejora el resultado clínico, según la OPS. Al detectarse de forma rápida, los pacientes son tratados con antipiréticos, analgésicos y antibióticos.



Prevención, clave contra el contagio



La principal vía preventiva es mantener a los ratones y ratas alejados de su hogar. Si un animal ha ingresado en su vivienda, debe limpiar la orina, excremento y nidos de ratones y ratas con desinfectante o una solución que combine cloro y agua.



Al ser una enfermedad con mayor incidencia en zonas rurales, es importante el uso de medios de protección durante las labores agrícolas y e limpieza. Asimismo, elimine y recoja los elementos que puedan atraer a los animales cerca de las casas (alimentos, granos, basura).