Hamás rechaza palabras de líder que pidió 'matar judíos'

El liderazgo del movimiento islamista palestino Hamás desautorizó el lunes 15 de julio del 2019 las declaraciones de uno de sus líderes, Fathi Hamad, que pidió el viernes a los palestinos en la diáspora que maten a judíos en todo el mundo.

En un comunicado oficial, el grupo asegura: "El liderazgo del Movimiento de Resistencia Islámica confirma, tras las declaraciones hechas en una conferencia por el miembro del Buró Político de Hamás Fathi Hamad frente a los manifestantes en la marcha del retorno y para romper el bloqueo el 12 de julio, lo siguiente".



"Estas declaraciones no reflejan las posiciones oficiales del movimiento y sus políticas adoptadas y consistentes, que establecen que nuestra lucha es con la ocupación de nuestra tierra y la profanación de nuestros lugares sagrados, no un conflicto con los judíos en el mundo o con el judaísmo como religión".



"El grupo", añade la nota, "ya ha condenado los ataques contra la seguridad de los judíos en sus lugares de oración".



Las marchas del retorno son, defiende el escrito, "marchas pacíficas que tienen como objetivo establecer el derecho al retorno y la ruptura del bloqueo impuesto en la Franja de Gaza y el consenso nacional sobre su popularidad y que sean pacíficas no otorga permitir a la ocupación (Israel) atacar a manifestantes pacíficos y matarles".

Hamás insta a los gazatíes a "cumplir con las decisiones de la comisión que organiza las marchas" y agradece la ayuda de los mediadores, especialmente a Egipto, "por su esfuerzo para acabar con el bloqueo y lograr la unidad nacional".



El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, también condenó las declaraciones y aseguró que: "los valores justos de la causa palestina incluyen el amor por la libertad, la justicia y la igualdad. La declaración repugnante del líder de Hamás Fathi Hamad sobre los judíos no representa a ninguno de ellos".



Hamad aseguró el viernes en una manifestación junto a la frontera: "Nuestra paciencia se ha acabado. Estamos a punto de explotar. Si no se acaba el bloqueo, explotaremos en la cara de nuestros enemigos, con permiso y gloria de Dios. La explosión no será solo en Gaza, sino también en Cisjordania y en el extranjero, si Dios lo quiere".



Y añadió: "Nuestros hermanos (en la diáspora) se están todavía preparando. Se están intentando preparar, se están calentando. Han pasado ya un tiempo entrenándose. Todos vosotros, los siete millones de palestinos en el exterior, ya basta de calentamiento. Tenéis judíos por todas partes y debemos atacar a todo judío en el globo mediante el asesinato, si Dios lo permite".