Habitantes de Tiwintza protestan y exigen salida de jefes departamentales

Grupos de habitantes de tres comunidades shuar protestan en los exteriores del Municipio de Tiwintza, provincia de Morona Santiago. Exigen la salida de los jefes departamentales y denuncian supuestos actos de corrupción.

Los nativos shuar de las comunidades de Yukiantza, Tsapa y Mayaik llegaron al edificio municipal a eso de las 04:00 de este lunes 29 de junio de 2020, la mayoría sin usar mascarilla ni mantener el distanciamiento físico recomendado para evitar la propagación del covid-19.



Con cinco casos de coronavirus, hasta este lunes 29 de junio del 2020, este cantón es el que registra menos contagios de la provincia de Morona Santiago, según las cifras del Ministerio de Salud Pública. El primer infectado fue identificado el 6 de abril.



Los nativos cuestionan que los directores departamentales no son de la zona y que no conocen la realidad de los pueblos. Además, denunciaron una supuesta compra de insumos médicos y alimentos con sobreprecios, y que no han llegado a todas las familias necesitadas.



El alcalde, Wilfrido Calle, explicó a este Diario que el Concejo Cantonal aprobó una partida de USD 200 000 para enfrentar la emergencia sanitaria en el cantón. Pero solo han gastado USD 36 000 en kits de alimentos, campañas de fumigación y adquisición de mascarillas.



Además, tienen dos facturas pendientes por USD 12 000 por el pago de sueldos a los guardias que permanecen en los controles fijos de ingreso de personas y vehículos, alimentación a obreros que colaboraron en la limpieza de derrumbes en las vías por las lluvias, entre otros.



Hace tres semanas, dos concejales presentaron la denuncia en la Fiscalía sobre supuestos sobreprecios en los contratos. Por eso, funcionarios de esa institución y de Contraloría llegaron al Municipio y recopilaron los documentos proporcionados por los jefes departamentales.



Están a la espera de los resultados de esas investigaciones. Pero Calle dice que detrás de las protestas hay intereses políticos. “Aquí no hay sobreprecios. Está todo justificado y desarrollamos un trabajo intenso en evitar la propagación del virus”.



Además, explicó que los cantones pequeños están más afectados porque carecen de recursos económicos y con crisis sanitaria tienen que gastar hasta en la alimentación de los policías u obreros que les colaboran en actividades o tareas puntuales.

Calle pidió la presencia de la Policía Nacional para ingresar al Municipio y a eso de las 12:00 se inició un diálogo con los dirigentes comunitarios. Allí volvieron a explicar que la principal demanda es la remoción de los jefes departamentales y ese tema está siendo analizado por el Alcalde. Las actividades se mantienen suspendidas y el edificio municipal cerrado