Los habitantes del balneario de Súa reclaman la construcción del malecón

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La demora en la construcción de 700 metros de malecón del balneario de Súa, en el cantón Atacames, provoca protestas y una posible paralización de sus habitantes, que reclaman su edificación desde el 2016.

El terremoto de abril del 2016 produjo daños en la infraestructura del malecón, que fue deteriorándose poco a poco por los fuertes aguajes, que terminaron por dañar el hormigón.



Ante la falta de atención, el Comité Cívico de Súa hizo una marcha al Municipio el 3 de agosto; participaron 700 personas, pero no fueron atendidas por el alcalde, Freddy Saldarriaga.



Los comerciantes, hoteleros y prestadores de servicios de Súa precisan que esa área es clave para atraer a los turistas que dejaron de visitar la playa tras los daños ocasionados por los oleajes.



El presidente del Comité Cívico de Súa, Fernando Arcos, dijo que pese a los ofrecimientos del Gobierno y de la anterior administración municipal no se ha atendido la solicitud de esta población de 6 000 habitantes, de las que un 70% vive de la actividad turística. El restante, de la pesca artesanal.



Arcos explica que el proyecto para la ejecución del malecón tiene un costo de USD 5 millones y hace dos años se dijo que se financiaría con dinero de la Reconstrucción, pero tampoco aconteció.



En el malecón de Súa funcionan 20 restaurantes y 20 sitios de alojamiento como hoteles y hosterías, que no reciben turistas con regularidad. La crisis se profundizó con la pandemia. Unos 10 locales cerraron por la falta de público.



Hugo Chila, integrante de Comité Cívico de Súa, explica que la población se alista para una paralización como ocurrió hace 24 años, con la que se consiguió la construcción del antiguo malecón.



Según el alcalde Saldarriaga, se ha solicitado un crédito al Banco de Desarrollo del Ecuador, para la construcción de una estructura para la amortiguación del oleaje de la parroquia Súa, presupuestada en USD 2,3 millones.



Para ello se ha firmado un convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Banco de Desarrollo y Municipio.



El siguiente paso, de acuerdo con Saldarriaga, es la firma con el BDE, para luego pasar al proceso de licitación en 20 días.



“Un vez que se apruebe la licitación pasarían a la adjudicación del contrato, previa presentación de ofertas por parte de las empresas participantes”, señaló Saldarriaga.

La construcción del espigón para amortiguar el golpe del mar es una prioridad para que el nuevo malecón que se erija no sea afectado por la fuerza del agua, explicaron los técnicos del Municipio.