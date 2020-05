Habitantes de la parroquia de Conocoto se quejan por intermitencia del servicio de agua potable

LEA TAMBIÉN

Decenas de usuarios de Twitter reclamaron este domingo, 24 de mayo del 2020, por problemas con el servicio de agua potable en la parroquia de Conocoto, suroriente de Quito.



La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps) les respondió en la misma red social. "En estos últimos 3 días la parroquia de Conocoto triplicó el consumo de agua, esto ha causado una intermitencia en horas pico y suspensión de servicio en las zonas más altas. Estamos trabajando para aumentar el caudal y así poder normalizar la continuidad. Saludos".



Los usuarios señalaron en sus mensajes que desde hace varios días el servicio tiene problemas con la intensidad del caudal, además publicaron que desde el ayer, 23 de mayo, no hay agua en varios sectores de la parroquia.



"No hay normalidad en el servicio de agua en Conocoto desde hace semanas. Y desde el viernes no hay servicio. ¿es normal que no haya agua? ¿la culpa es de la demanda?", publicó Gabriel Jijón.



Henry Loachamín también escribió "No hay agua en Conocoto, ya van algunas semanas con una baja intensidad y desde ayer ya no hay agua..."



"Alcalde ayuda!!!!! Usted cuenta con todo mi respaldo pero por favor ayúdenos. No tenemos agua en Conocoto!", escribió Gaby Robayo.

@aguadequito Buenos días ,

En La Parroquia de Conocoto NO hay agua , se va constantemente, especialmente los fines de semana , solicitamos su ayuda o respuesta . Esto ocasiona problemas a las Familias en su día a día . — William Canchignia (@wcanchignia) May 24, 2020



"@LoroHomero (Jorge Yunda) cuándo vamos a tener agua en el sector de Conocoto? necesitamos una respuesta clara. No puede continuar esta situación, escribió Maribel Rhon.



Asimismo Mauricio Chávez, publicó "@LoroHomero, sres agua potable todos los fines de semana suspenden sin aviso el servicio en Conocoto, favor solución urgente estamos sin agua desde ayer.



Hasta la mañana de este domingo 24 de mayo, la Epmaps no dio una hora estimada para que el servicio vuelva a la normalidad en esa parroquia.