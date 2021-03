Gustavo Zúñiga: ‘El Ministerio de Salud consideró que yo era un elemento de primera línea’

Gustavo Zúñiga, presidente encargado del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Guayaquil, confirmó que fue invitado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para vacunarse y que recibió la primera dosis el viernes 12 de marzo de 2021.

“No me pareció nada malo. Ellos consideraron que yo era un elemento de primera línea. Ustedes y toda la ciudadanía me ha visto en marzo del año pasado, frente al problema de la pandemia. He estado al frente del COE cantonal, temporalmente, de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, de los mercados, del manejo de desechos, de la seguridad. No he fallado ni un solo día, pero esto no quiere decir que yo no sea una persona de la tercera edad. Tengo 73 años y voy a cumplir 74 en julio; soy una persona vulnerable, soy diabético”.



Así respondió Zúñiga al ser consultado por EL COMERCIO este lunes 22 de marzo de 2021 cuando su nombre apareció en una lista difundida por un medio digital.



“Cuando ellos (el MSP) me consultaron si yo me quería vacunar, les dije que, desde luego, sin ninguna mala intención. No es nada oculto”.



Explicó que cuando lo llamaron del MSP entregó sus datos personales y que lo citaron a la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), el viernes 12 de marzo.



Señaló que no fue por el Club Rotario, sí por el Ministerio de Salud, porque “consideraron que yo era un elemento de primera línea”.



Zúñiga informó que ha recibido una dosis y espera que le pongan la segunda. “Espero que ahora, con todo este escándalo, no nos dejen en el limbo. Eso es lo que me preocupa”.



Dijo que ese día que lo vacunaron observó que también asistieron personas en sillas de ruedas, con tanques de oxígeno, en un estado bastante calamitoso. “Y me sobrecoge que la gente sea tan displicente y diga que son VIP. De VIP no teníamos nada, porque cuando salimos al frente para luchar contra la pandemia, ¿quién nos dijo que éramos VIP? Tengo familia, tengo hijos, tengo nietos, todo el mundo se angustiaba porque yo salía, porque iba a dar frente a los problemas en los mercados y en las calles, arriesgando mi vida. Lo hacía por mis conciudadanos. Y resulta que ahora que me pongan la vacuna es malo, ¿quién lo entiende? Y si no me ponen la segunda dosis me ponen en el limbo, sería terrible, como un castigo; no entiendo”.



La lista de personas vacunadas contra el covid-19 en la fase cero, destinada a personal de primera línea, ha sido manejada con reserva por el MSP lo que ha generado críticas.

El viernes 19 de marzo, después de la filtración de nombres, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia (Secom) confirmó que el presidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González ya fueron inmunizados.



La Secom también reveló, el viernes pasado, que otras 10 personas del entorno del Presidente han sido vacunadas: Fredy Miño, Carlos Sarmiento y Wilson Mediavilla Flores, asistentes silla del Presidente; Andrés Ramírez y Cristina Mejía, militares jefes de seguridad presidencial; Liz Giler, asistente personal del presidente; Zeneida Aigaje Pairon, enfermera del presidente; y Ángel Patricio Jiménez Garrido, Andrés Díaz Jumbo y Lucía Zambrano Mendoza, responsables del manejo y servicio de la residencia presidencial.

“Los funcionarios que desempeñan estos roles fueron considerados como personal de primera línea en el cuidado del Primer Mandatario, razón por la cual recibieron la vacuna”, argumentó la Secom.



El sábado 20, el secretario general de Gabinete, Jorge Wated, habló de “transparencia” y difundió un listado de secretarios de Estado vacunados en Ecuador. Cinco de ellos en funciones: los ministros de Finanzas, Mauricio Pozo; de Energía, René Ortiz; de Defensa, Oswaldo Jarrín; de Vivienda, Julio Recalde; y de Turismo, Rosa Prado. Se suman Juan Carlos Zevallos y Rodolfo Farfán, quienes renunciaron al Ministerio de Salud en febrero y marzo, respectivamente, envueltos en la polémica por el manejo del Plan de Vacunación.



La lista de personas vacunadas en la fase cero ha sido solicitada por la Defensoría del Pueblo; autoridades judiciales dispusieron al MSP que entregara el registro, pero la nómina aún se encuentra bajo sigilo.