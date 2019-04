Enviado de Guaidó pide 'reconstruir' Venezuela en primer discurso ante la OEA

LEA TAMBIÉN

El venezolano Gustavo Tarre, representante en la Organización de Estados Americanos (OEA) del líder opositor Juan Guaidó, pidió este martes ayuda para "reconstruir" Venezuela en su primer discurso ante el organismo y anunció el "regreso" de su país al sistema interamericano.

"La reconstrucción de Venezuela va a necesitar una colaboración internacional muy importante y pensamos que la OEA podrá ser un centro de coordinación e instrumentación de esa ayuda", afirmó.



El diplomático pronunció su primer discurso en una reunión del Consejo Permanente de la OEA, en la que los representantes de cuatro Estados (Barbados, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago) se levantaron cuando comenzó su intervención.



Tarre es la primera persona de tendencia contraria al chavismo que ocupa el escaño de Venezuela en la OEA desde que en 1999 asumiera el poder el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).



En un su discurso, de unos 15 minutos, anunció que Venezuela "volverá" al Sistema Interamericano de derecho, cuyos pilares son la propia OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José (Costa Rica).



"Mis primeras gestiones oficiales serán la solicitud del reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reconocer la jurisdicción de la Corte de San José y acatar las decisiones de la Comisión Interamericana, dejando sin efecto la vergonzosa decisión tomada en el año 2012", aseveró.



Hace dos años, el Gobierno de Maduro inició el proceso para sacar a Venezuela de la OEA; y además, en 2012, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1954-2013) denunció la Convención Americana de Derechos Humanos y sacó a Venezuela de la jurisdicción de la Corte IDH.



El Ejecutivo de Maduro asegura que este sábado se hará efectiva su retirada de la OEA y ha convocado una marcha para celebrarlo; pero Guaidó asegura que ese proceso fue suspendido cuando el 22 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), controlada por la oposición, decidió garantizar la permanencia del país en la organismo.



El Consejo Permanente de la OEA aprobó el 9 de abril una resolución que determina aceptar el nombramiento de Tarre como "representante permanente" por designación de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), presidida por Guaidó.



Al comienzo de la sesión, nueve estados miembros de la OEA (Uruguay, México, Nicaragua, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Bolivia, Barbados y San Cristóbal y Nieves) expresaron su rechazo a esa resolución y reiteraron que se reservan el derecho a desobedecer las medidas que se aprueben con base en ese texto.



Mientras tanto, otras naciones, como Colombia, Brasil, Argentina y EE.UU., dieron la bienvenida a Tarre.



En declaraciones, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recordó que el reconocimiento de Tarre fue fruto de un largo proceso dentro de la OEA, que primero llevó a no reconocer la reelección de Maduro en mayo de 2018 y luego a declarar ilegítima su toma de posesión, en enero de este año.



"Hay un Gobierno que hoy ha sido reconocido por buena parte de los países que están aquí sentados, ese Gobierno ha acreditado a Tarre. Y definitivamente saca a Venezuela de la situación institucional en la que estaba, de paria, y lo integra en un conjunto de comunidad de países de la comunidad democrática del continente", consideró Almagro.



La OEA ha declarado ilegítimo al Gobierno de Maduro, pero no ha llegado a aprobar una resolución que específicamente reconozca a Guaidó como presidente de Venezuela.



En declaraciones a la prensa tras la reunión, Tarre consideró que la acción de hoy se enmarca en la campaña internacional de presión al chavismo, aunque argumentó que es solo un "pequeño pasito", puesto que su objetivo es el fin de la "usurpación" de la Presidencia por parte de Maduro.



"Son pequeños pasos, goticas de agua. El gran paso es sacar a Maduro. Las goticas de agua van llenando el vaso, pero yo no siento que es una gran victoria porque la gran victoria es la salida de Maduro", subrayó.



De manera bilateral, la mayor parte de los países del organismo han reconocido como presidente interino de Venezuela a Guaidó, que también ha recibido el respaldo de Almagro.