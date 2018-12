Gustavo Petro dice que recibir dinero en efectivo para campaña ‘no es un delito’

LEA TAMBIÉN

El senador colombiano y excandidato presidencial Gustavo Petro publicó este lunes 3 de diciembre de 2018 un video en su cuenta oficial de Facebook, para hablar sobre el dinero en efectivo que había recibido en una campaña presidencial. La revelación hizo eco en la opinión pública tras un clip divulgado por redes sociales en que se puede ver al político mientras recibe los billetes por parte de un reconocido arquitecto de Colombia.

En la grabación, el excandidato ofreció que daría explicaciones sobre “los hechos de por qué recibo dinero en efectivo en el 2005”. Para el legislador, la publicación del video formaría parte de un plan que, según él, busca desviar la atención del caso Odebrecht, al cual califica como “el hecho de corrupción más grande después de la parapolítica en Colombia”.



El pasado 28 de noviembre, el representante del partido oficialista Centro Democrático en la Cámara Alta, Edward Rodríguez, pidió que la Corte Suprema de Justicia investigue a Petro por “presuntos actos de corrupción”, después de que la senadora Paloma Valencia denunciara la existencia de aquel video que mostraba un aporte ilegal a la campaña electoral.



Gustavo Petro se disculpó con sus electores “por haberme puesto a recibir dinero en efectivo de un amigo en su apartamento en el pasado. Aunque eso no sea un delito, debí ser prudente y no lo fui”, manifestó en dicho video.



Petro también mencionó a su colaborador. “Juan Carlos Montes ha sido un amigo de mi vida. No es una persona ilegal o que represente nada ilegal”, dijo en defensa del hombre que le habría hecho el “préstamo” para su campaña. El senador aseguró, además, que el video habría sido obtenido de manera ilegal (por medio de un hackeo), pues el clip lo tenía únicamente Montes, quien realizó la grabación.



"Con mis instintos de hombre que ha vivido la clandestinidad me dieron ganas de apuntarla (la cámara) a otro lado, pero no tenía nada por qué desconfiar de Juan Carlos", contó Petro sobre el día en que supuestamente se hizo la grabación. El excandidato a la Presidencia aseguró que él conocía que el aparato de video se encontraba en la mesa donde recibió el dinero.