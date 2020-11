Gustavo Larrea: ‘Debemos lograr que este sea un país agroindustrial sólido’

Entrevista a Gustavo Larrea, candidato Presidencial de Democracia Sí

¿Cómo recibirá al Ecuador el 24 de mayo 2021?



Con problemas no resueltos aún de la pandemia. Diría que ya estará la vacuna, hay que tener mucho cuidado y estar preparados para enfrentar un plan Cero Covid, con trazabilidad, uso de tecnología de punta y en función de cercos epidemiológicos eficientes. Debemos conseguir vacunas, no solo los 2 millones que se han anunciado, sino hacer un esfuerzo por garantizar la salud de todos los ciudadanos.



¿Y en otros ámbitos?

El país mantendrá el déficit fiscal, tendremos serios problemas económicos, decenas de miles de micro y pequeñas empresas cerradas, incluso las grandes; habrá que recuperar el empleo; hay problemas en la educación, no todos los niños y jóvenes tienen acceso a los sistemas de educación telemática. Seguirá vigente la Ley de contratación pública, que es una ley que permite la corrupción, por lo que es urgente cambiarla.



¿Qué hará en los primeros 100 días de gobierno?



Dos decisiones fundamentales. El plan Cero Covid para impulsar un plan de empleo, ese será el eje vital de la recuperación económica. El otro elemento central es la reforma educativa, impulsaremos y abriremos las escuelas en las zonas rurales, los colegios serán colegios especializados, técnicos, vinculados a la visión productiva, cultural y ambiental de cada uno de los cantones del país. Esas serán medidas, diría yo, de carácter urgente.



¿Cómo lo hará?



Impulsaremos un fondo nacional para estos objetivos, que requiere cooperación internacional, requiere que la banca pública ponga recursos, necesita acuerdos con la banca privada y la banca multilateral para traer líneas de crédito, no deuda para el Estado, sino líneas de crédito para la micro, pequeña, mediana y gran producción del país. Lo que va paralelamente es la necesidad de un gran acuerdo nacional: unidad en la diversidad, lo que implica acuerdos parlamentarios. Si eso no fuese viable convocaremos a una consulta popular.



¿Qué tendría esta consulta popular?



Eliminar la Ley de Contratación Pública y sustituirla con otra más abierta, transparente, donde los ciudadanos tengan acceso a la información, que los medios de comunicación puedan saber qué concursos se convocaron, quiénes participaron, quién ganó y que eso no sea secreto de Estado. Otro será el cambio institucional y otro la reforma económica, que son aspectos centrales, y el otro será la reforma del Sistema de Salud Pública. Necesitamos un sistema de salud preventiva.



¿Cómo sería su primer año de gobierno?



Deberíamos haber logrado recuperar el empleo perdido, haber logrado la intervención de un fondo de crédito a bajas tasas de interés, 5% a 10 años plazo, con créditos de hasta USD 20 000. El plan de empleo debería estar funcionando, las líneas de crédito ya entregadas en una buena parte. El cambio educativo en marcha, el cambio de la salud pública también, la reforma económica, la reforma institucional y la reforma en la lucha contra la corrupción encarriladas. También debemos haber avanzado ya en un paso histórico muy importante, que es fortalecer la producción agroindustrial. Nosotros tenemos dos ventajas fundamentales, somos un país productor de alimentos, pero no exportamos valor agregado. Exportamos materia prima que se convierte después, por ejemplo cacao en chocolate, café en café soluble de alta calidad. Es decir, todo ese proceso de producción hay que iniciarlo. No digo que lo vamos a lograr en un año, pero sí podemos marcar pasos para este proceso de agroindustria que va a requerir también financiamiento y alianzas.



Actualmente exportamos USD 13 000 millones en productos agropecuarios. Si tuvieran valor agregado deberíamos estar exportando USD 70 000 u 80 000 millones al año. Y eso es lo que debemos lograr, que este sea un país agroindustrial sólido.



¿Qué pasará con las minas y con el petróleo?



No serán los ejes de nuestra política económica. Nuestro eje será la producción agrícola, agroindustrial, pesquera y acuacultura, porque además generan empleo en todos los cantones del país. Revisaremos los contratos petroleros cuestionados por muchos sectores. Entonces, aquellos que no cumplan la Ley, simplemente quedan fuera. Los que sí la cumplan seguirán, en el campo petrolero y minero, pero no serán el eje de nuestra política económica.



Hoja de vida



Gustavo Larrea (Quito, 1956). Fue diputado entre 1994 y 1996 por el desaparecido partido Apre. Un año después, fue subsecretario del Ministerio de Gobierno. Una década más tarde, formó parte de la fundación del movimiento Alianza País, y fue Ministro de Gobierno y de Seguridad Externa de Rafael Correa.