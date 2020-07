Gustavo Baroja entregó informe sobre campaña para consulta popular y rechaza 'arremetida' contra AP

LEA TAMBIÉN

El secretario ejecutivo de Alianza País (AP), Gustavo Baroja, compareció este lunes, 27 de julio del 2020, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y detalló que esta organización política empleó USD 607 000 para la campaña de la consulta popular de 2018.

Baroja precisó que USD 424 363 se destinaron a material promocional impreso, 102 520 para alquiler de vehículos, tarimas y presentación de artistas, USD 41 155 en brigadistas, USD 5 000 en propaganda en redes, USD 142 en suministros de oficina y se pagaron 33 871 en impuestos.



Apuntó que estos gastos fueron costeados con aportes de sus militantes, que ascendieron a USD 194 076 en efectivo y 413 000 en especie.



“Estos resultados fueron entregados el 21 de mayo del 2018, luego de cerrar el proceso de la consulta al Consejo Nacional Electoral. Pero hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta por escrito del CNE”, dijo.

.@GustavoBarojaN afirmó que “una organización política no puede sobrevivir sin aportes de sus militantes; solo las que tienen dueño lo harían”. Afirmó que los aportes a la campaña de la Consulta Popular 2018 están registrados contablemente y sustentados en el #CódigoDemocracia. pic.twitter.com/rsle9UjEp7 — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) July 27, 2020

Agregó que de la campaña por el Sí a la consulta popular participaron 16 organizaciones políticas nacionales y 40 organizaciones sociales.



Tras señalar que él no fue parte de la recolección de recursos, Baroja calificó como “una mentira infame, vil, descabellada, burda” que Petroecuador le haya entregado USD 1 millón para esta campaña, y descartó cualquier relación con la estatal petrolera.



El secretario ejecutivo de AP sostuvo que hay sectores interesados en sacar de la escena política a este movimiento. Incluso criticó que exmilitantes de esta organización se unan con la derecha para desacreditar.



“Hemos tenido que soportar arremetidas de altos funcionarios del Gobierno, que señalaron en su momento que el resultado positivo de las acciones realizadas, una de ellas era haber destruido a Alianza País”, añadió.



Apuntó que la participación de AP en el Gabinete de Gobierno “es mínima. Me sobran los dedos de la mano para señalar (...). No tenemos ninguna incidencia en las decisiones del Ejecutivo”, puntualizó.



Por otra parte, AP emitió este domingo, 26 de julio, un comunicado en el que anticipó que participará con candidatos propios en las elecciones presidenciales y de asambleístas de 2021.