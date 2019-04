Guillermo Sierra: 'Este Gobierno ha invertido más de USD 500 millones en reconstrucción'

LEA TAMBIÉN

Entrevista al gerente del Comité de la Reconstrucción, Guillermo Sierra, tras el terremoto del 16 de abril del 2016.

¿Hace un año se ofrecieron USD 483 millones para proyectos, ¿se cumplió esa meta?

Se ha ejecutado un poco más de lo anunciado. Hoy tenemos en ejecución 97 proyectos que significan USD 959 millones de las obras que están en proceso. Hasta marzo pasado teníamos 621 proyectos ejecutados que significan

USD 1 351 millones y planificados hay 93 proyectos que significan USD 611 millones. Tenemos un total de inversión en la recuperación de Manabí y Esmeraldas de USD 2 922 millones.



¿Pero de lo que se está ejecutando, cuánto corresponde a este Gobierno?

Poco más de USD 500 millones.



¿Qué se ha hecho?

Soterramiento en ciudades como Portoviejo, Bahía, Jama, Calceta, Muisne, Pedernales; sistema de agua potable en Tarqui y Los Esteros en Manta; facilidades pesqueras de Crucita, Puerto López, Chamanga; mercado central número 1 de Portoviejo, vía Quinindé-Las Golondrinas, aeropuerto de Manta, Hospital de Chone, entre otras.



Pero justamente hay proyectos que ya fueron anunciados hace un año y que no han empezado o están con un evidente retraso ¿Qué pasó?

Hay obras que no se han podido empezar como el hospital de Bahía de Caráquez. Ahí tenemos un conflicto legal que se sale de las manos del Gobierno porque, a pesar de que los terrenos ya están declarados de utilidad pública y ocupación inmediata por Inmobiliar, hubo un antiguo dueño del terreno que puso una carta a la embajada china indicando que ese predio no está liberado y sigue siendo dueño, lo cual creó un conflicto legal.



La vía Manta-Colisa, que demanda más de USD 90 millones en inversión, también es criticada por la demora. ¿Por qué no se ha avanzado?

Tiene contratiempos por terrenos que han sido expropiados. De ellos tenemos 10 en la ciudad de Manta, cinco en Jaramijó y 15 en Montecristi. Eso ha raído contratiempos legales para seguir con la ejecución. Ya Manta y Jaramijó se han pronunciado con los costos reales de los terrenos, pero Montecristi hasta la presente fecha se quiere pronunciar por un justo precio.



¿Pero entonces se han tenido que modificar las fechas de entrega de esta obra?

Justamente el 3 de abril se vencía el contrato y por efectos de estos contratiempos se le ha dado 180 días más a la constructora para la culminación de la obra.



¿El Puerto de Manta también estaba en la lista de obras prometidas. ¿Por qué no se ha empezado?

Tenemos buenas noticias. El Banco Mundial aceptó el crédito para dos muelles que significan unos USD 25 millones, de eso el gerente de Autoridad Portuaria hará una exposición al respecto este martes. El tercer muelle está en proceso de aplicarlo al BEI.



Ya empezó el hospital de Chone, pero se ofreció rehabilitar el hospital de Manta y construir el de Pedernales, la gente cuestiona la lentitud en la obra…

El presidente Lenín Moreno determinó que esas obras se las haga por asuntos fiscales, entonces está en manos del Secob y están en procesos de licitación.



¿Cómo se van a financiar aquellos proyectos en planificación?

El financiamiento sale de fuentes refiscales, de BEI, Eximbank. Tengo aprobados unos 20 proyectos con los dos últimos bancos, ya se firmaron el convenio en Manta, para la segunda fase de Tarqui-Los Esteros y el proyecto Fénix, que es de agua.Este último son otros USD 20 millones.



Pero el prefecto electo, Leonardo Orlando, habla de una desaceleración de trabajo en el Comité, en este Gobierno, ¿es así?



Difiero por completo, no es así. Se han acelerado los proyectos nuevos en el Gobierno actual y se han continuado con las obras en proceso con algunos contratiempos. Ha habido dificultades contractuales como la Manta-Colisa.



¿Y por qué algunos de los pobladores tienen esa percepción de que no se está haciendo nada?

Tal vez porque el Gobierno actual no tiene un marco de política para difundir ante la prensa de todos los proyectos y cosas que se están haciendo. Rafael Correa tenía personal que se dedicaba a difundir cada cosa que se hacía y eso ayudaba a que el pueblo se entere rápidamente de lo que se estaba haciendo.