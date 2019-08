Guillermo Lasso le pide al Gobierno que 'deje en paz las casas de los ecuatorianos' tras anuncio del Reglamento de alojamiento informal

LEA TAMBIÉN

El político Guillero Lasso habló sobre el anunció de un Reglamento de los Hospedajes Informales en Ecuador. El excandidato presidencial utilizó la red social Twitter este jueves 29 de agosto del 2019 para señalar que "iniciativas como Airbnb generan ingresos para los ecuatorianos".

Lasso escribió en Twitter "Señora Ministra @PradoHolguin, las iniciativas como Airbnb generan ingresos para los ecuatorianos y nos llevan hacia un Ecuador del futuro. Dejen de querer decirle a las personas cómo pueden utilizar sus casas, descarte el Reglamento a los Hospedajes Informales".



El Ministerio de Turismo (Mintur) había anunciado que busca regular el hospedaje informal. Para ello, expidió un Reglamento de alojamiento en inmuebles para uso turístico que se aplicará una vez que se publique en el Registro Oficial.



La normativa, que consta de cinco capítulos y 17 artículos, aplicará para propietarios, arrendatarios y administradores del inmueble y, además, para comercializadores, intermediarios y a quienes, por cualquier medio, promocionen difundan o vendan ofertas de hospedaje a viajeros nacionales y extranjeros. No se regularán plataformas como Airbnb o Facebook Market Place, sino a quienes brinden estos servicios.



En el comunicado, Lasso dice que "las plataformas digitales como AirBnb han abierto nuevas posibilidades a los propietarios de casas y departamentos. Les ha permitido tener un ingreso donde antes solo había gasto. Para muchos, dicho ingreso se ha convertido en fuente de sustento familiar, o en ese cachuelo que marca la diferencia".



"El Gobierno busca hoy meter su mano en la propiedad ajena, para variar. Un nuevo reglamento busca cargar de nuevos impuestos y más trabajas burocráticas a los dueños de propiedades que se ofertan en Airbnb. Nos cobras impuesto a la renta, ISD, impuesto a los consumos especiales, aranceles, etc. pero ellos quieren más. Le cargan las espaldas a los emprendedores con adelantos de impuestos a la renta, con permisos absurdos, con trámites, ero ellos quieren más".



"Dejen en paz nuestros hogares. Dejen en paz las casas de los ecuatorianos. No vengan ahora a decirnos que tenemos que pedirles permiso a los políticos de turno, en el Gobierno o Municipio, para hacer uso de una vivienda", dice en el comunicado de Guillermo Lasso.



La normativa se aplica para las personas que poseen un departamento y lo promociona a través de un periódico o una red social, deberá obtener los permisos del Ministerio de Turismo. El documento establece que para continuar con la actividad turística sin inconvenientes, los dueños de los inmuebles deberán contar con el Registro de Turismo y la Licencia Única Anual de Funcionamiento (LUAF). Desde la publicación del Reglamento en el Registro oficial, los dueños del inmueble tendrán tres meses para inscribirse en el Mintur y continuar con el proceso de regularización.