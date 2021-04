Lasso no invitará a su posesión a Nicolás Maduro, pero sí a presidentes de México, Argentina, Nicaragua, Cuba

El presidente electo de Ecuador Guillermo Lasso dio a conocer que no estará invitado a su posesión el 24 de mayo próximo el presidente Nicolás Maduro, de Venezuela. Lo dijo en entrevista con CNN en Español la noche de este martes 13 de abril del 2021.

En contraste, Lasso dijo que sí invitará al mandatario de Argentina, Alberto Fernández; de México, Andrés Manuel López Obrador; de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel. “Sí. A Juan Guaidó sí, claro; es el presidente de Venezuela reconocido por la mayor cantidad de naciones... incluido el Ecuador”, dijo el Presidente electo en diálogo con el periodista Fernando del Rincón.



Aseguró que respeta la función judicial y a la Fiscalía. “Estaré siempre del lado de la lucha contra la corrupción, pero también respetaré un principio fundamental en democracia, la independencia de poderes. Lo cual no me exime de expresar una opinión de respaldo a la función Judicial del Ecuador”.



Rincón le preguntó sobre los juicios que tiene Rafael Correa, y le dijo que las declaraciones de que habrá persecución significarán impunidad. “En lo absoluto. Lo que he dicho es que terminó la persecución política, ahora el poder judicial tiene que hacer su trabajo y yo no puedo ni garantizar un proceso en un sentido u otro. Yo seré el presidente del Ecuador, y colaboraré con la Justicia, con la Fiscalía, pero que quede claro que en el Ecuador no habrá impunidad. No vamos a desarrollar una política de persecución como ha existido en el gobierno anterior, no llegó a una lista de personas a las que quiero ver en la cárcel, pero el poder Judicial tiene la obligación de actuar y un gobierno presidido por mí tendrá la obligación de colaborar con la Justicia”.



Al ser abordado sobre cuál es el legado del Gobierno de Lenín Moreno, Lasso aseguró que es la consulta popular que prohibió la reelección indefinida.



Además, Lasso explicó que, para asegurar la gobernabilidad, su gabinete ministerial puede estar conformado por personas de otras ideologías. Además, volvió a ser enfático en que se acercará a grupos minoritarios como los LGBTI y grupos femeninos.



Sobre los impuestos, Guillermo Lasso dijo: “Nuestro proyecto de reforma tributaria no tiene por objetivo aumentar los impuestos”.