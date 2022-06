Guillermo Lasso: ‘Politizar el tema de la seguridad es actuar con irresponsabilidad’

El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, en el Salón donde se reúne periódicamente su Gabinete Ministerial. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO.

Jorge R. Imbaquingo Editor (I)

En una intervención la Alcaldesa de Guayaquil, la ciudad más violenta ahora en el Ecuador, pide acciones por la seguridad. ¿Qué le hace pensar esas declaraciones?

El problema de seguridad es serio, es un problema que demanda acciones conjuntas de toda la sociedad. Cuando me refiero a una acción conjunta, me refiero a la unidad de todos los ecuatorianos, porque durante mucho tiempo se le cedió demasiado terreno a los narcotraficantes en el Ecuador, que son los que están causando estos problemas de violencia, y que derivan también en asaltos y en actos violentos durante todo el día, fundamentalmente en la ciudad de Guayaquil, que es una de las ciudades más violentas del Ecuador.

Ahora. Yo diría que politizar el tema de la seguridad es actuar con irresponsabilidad frente a los ciudadanos. Lo que cabe es la unidad de toda la sociedad para poder enfrentar este mal que aqueja al Ecuador como consecuencia de una actitud permisiva de los gobiernos anteriores al mío. Hemos incautado cerca de 300 toneladas de droga, que tienen un valor aproximado entre USD 5 000 y 7 000 millones en el mercado internacional, y esto es como haberles golpeado en el bolsillo de una manera muy dura. Reaccionan, reaccionan de una manera desesperada, de una manera violenta, pero no podemos permitirnos el lujo de cederles más espacios del que ya les cedieron tanto gobiernos nacionales como gobiernos locales en el pasado.

Llega el momento en el que usted ha pedido que los alcaldes se unan a esta cruzada por la seguridad, y esta es la primera reacción de la alcaldesa de la ciudad más golpeada por la violencia…

Voy a convocar a los 221 alcaldes del Ecuador. Porque todos juntos debemos de trabajar, hay responsabilidades que le corresponden a los municipios. Por ejemplo, el control del tránsito le corresponde a la Comisión de Tránsito Municipal: puede controlar parando autos, puede controlar parando motos donde hay dos pasajeros en lugar de uno. Es decir, hay muchas cosas en las que pueden colaborar los municipios para poder controlar esta ola de violencia que vive el Ecuador. Ahora, usted lo ha dicho: Guayaquil es una de las ciudades más violentas del Ecuador. Y no desde ahora, desde antes, por lo menos los últimos 20 años. Los últimos 20 años donde la ciudad ha estado dominada por el partido político de la señora Alcaldesa de Guayaquil. Por lo tanto, creo que ellos tienen una cuota de responsabilidad muy grande. Pero no se trata de quién tiene más o menos la culpa, se trata de resolver los problemas de los ciudadanos y para eso hay que actuar unidos, todos los estamentos del Estado.

Usted ha dicho que quiere que los alcaldes se unan a esta cruzada. Pero ¿cómo lograrlo, hay muchas diferencias políticas, ideológicas con todos los gobiernos locales?

Este es un tema tan serio que debería estar por encima de diferencias políticas, por encima de actitudes sectarias personales particulares. Este es un problema grave y serio y lo dije cuando gradué a cerca de 800 policías en la ciudad de Guayaquil. Este es un problema serio, del cual no se puede hacer política. Quien quiera hacer política, lo que está es cuidando sus votos en lugar de las vidas de los ciudadanos.

Por eso hago, a pesar de estas impertinentes declaraciones, un llamado a la unidad de todos los ecuatorianos para enfrentar al único enemigo que es la violencia, que son los violentos, que son los narcotraficantes, aquellos que trafican drogas, aquellos que venden droga en Guayaquil, aquellos que han creado todo este malestar con la familia ecuatoriana al promover el consumo de drogas en niños y jóvenes en escuelas y colegios.

Anteriormente las carreteras estaban bajo control de la Policía Nacional, en el pasado se creó la Comisión de Tránsito Municipal y la Comisión de Tránsito Nacional que son las que controlan las carreteras por donde circulan camiones con drogas, por lo tanto mucho tienen que hacer los municipios en esto, mucho tienen que hacer estas organizaciones descentralizadas, que tanto promovían los políticos en el pasado. El lugar por donde más se envía droga al exterior es la zona de los puertos de Guayaquil, y debería el Municipio de Guayaquil dar cuentas al país por qué se trafica tanta droga en la zona sur de Guayaquil.

Si los municipios y las prefecturas siguen en una posición política para unirse a esta cruzada, ¿cuál es su plan B?

En primer lugar que funciona el plan A. Cuando el plan A esté funcionando veremos los resultados y si no quiere funcionar pues bueno que quede la silla vacía de aquellos alcaldes que no quieren colaborar con el Gobierno central en la lucha contra la delincuencia. Y a aquellos que quieren hacer política con la vida de los ciudadanos, en lugar de cuidar vidas quieren cuidar votos para las próximas elecciones… yo diría a todos los alcaldes del Ecuador: no me involucren en sus campañas políticas. Eso es problema de ustedes, pero no usen a la seguridad como una herramienta de campaña política.