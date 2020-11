Guillermo Lasso: 'Luchar contra la corrupción y trabajar con eficiencia'

Entrevista a Guillermo Lasso, candidato presidencial de Creo-PSC

¿Cuál es el Ecuador que recibiría si es Presidente?

​

Es un país con una triple crisis: económica, sanitaria, y ética. Hay problemas en la liquidez, con mucha deuda y un déficit estructural, eso tiene un impacto negativo que junto con la crisis sanitaria ha producido una cifra de desempleo espantosa: de 5 millones de ecuatorianos que están en la población económicamente activa, apenas 2 800 000 tienen un empleo formal. El resto no tiene ingresos para la familia y les agobian las deudas. Es un problema muy serio.



Un país que no anda…



Recibimos un país que vamos a poner a andar. En lo sanitario, tenemos un sistema descuajeringado, por un lado camina el Ministerio de Salud, por otro lado el IESS y por uno distinto, el privado. Necesitamos coordinar a estos tres sectores con un solo objetivo: del lado público, salud gratuita y oportuna. Luego, en lo ético y moral, los ecuatorianos están indignados por la corrupción.



¿Qué hará en los primeros 100 días?



Tomaremos las decisiones necesarias. El país tiene petróleo, minería, energía eléctrica, telecomunicaciones y un gran número de empresas estatales mal manejadas y que son activos con gran valor. Impulsaremos la inversión en esos sectores para generar empleo.



¿Prevé una consulta para cambiar leyes?



Si las prioridades son la economía, la salud y la lucha contra la corrupción, no se necesitan leyes nuevas para invitar a inversionistas extranjeros, ni tampoco para administrar el sistema de salud. El presupuesto del Ministerio de Salud llega a USD 2 800 millones y el del IESS a 1 900 millones. Así, USD 4 700 millones es una cantidad muy grande. Lo que debemos hacer es luchar contra la corrupción y trabajar con eficiencia para ser productivos con esos recursos.



¿Cómo combatir la corrupción?



Crearemos una comisión internacional de lucha contra la corrupción, con el apoyo de la ONU, le daremos un presupuesto para que nos ayude con objetivos claros: el primero, recuperar el dinero robado.



¿Es posible?



Claro que sí. Hay que ver lo del Isspol. USD 500 millones se mueven en un maletín. Hay que preguntarle al tesorero del Isspol dónde está la orden de transferencia, qué banco recibió dinero para decirle por qué tomó esos fondos y buscar la ruta del dinero. Yo no tengo compromiso con nadie, y no lo tendré en el futuro con nadie de Creo que cometa un error.



¿Qué logrará en un año?



Apunto al déficit cero. Pero eso nos va a tomar un poco más de un año. Quizá dos años.



Sanear las cuentas…



Sí. Hay dos maneras: bajar los gastos y aumentar los ingresos, pero la mejor es utilizar las dos. En materia de ingresos no se aumentarán impuestos, los ingresos crecerán por la producción petrolera y por eficiencia en el manejo de los recursos mineros.



¿Entenderá la burocracia la eficiencia?



Tengo 50 años de experiencia como administrador y sé despejar obstáculos, y sé hacer la llamada y la vista oportuna a la persona que quiera joder al desarrollo. Seré un administrador firme y enérgico.



¿Cuál será su estrategia en los dos últimos años de su gobierno? Ahí las cosas se complican...

​

¿Por qué vienen complicadas? Si arreglamos la economía, los dos años finales serán los mejores años de mi gobierno, porque ahí se verá de manera más dinámica mi objetivo: la creación de empleo y el apoyo al emprendimiento.



Pero hay que destrabar en la parte política...



Estoy preparando un proyecto de ley para que, de manera urgente, se apruebe. Es un proyecto para contener las piedras angulares del correísmo. Derogaré: la ley de comunicación; la ley de educación superior, para devolver la libertad a la universidad; las reformas a la ley de tránsito, para terminar con aquellos artículos persecutorios contra los transportistas. Tenemos que lograr la libertad en el Ecuador y hay que derogar esas leyes persecutorias del correísmo.



¿Con el PSC apunta a una mayoría en la Asamblea?



Este acuerdo es electoral. No faltará de mi parte el esfuerzo para convertirlo en un acuerdo de gobierno.



¿Le vamos a ver a Nebot con la bandera de Lasso?



Yo creo que Nebot ya tiene la bandera de Lasso. Y agradezco la generosidad de él y del PSC.



Hoja de vida

​

Guillermo Lasso (Guayaquil 1955) es el líder del movimiento Creo y va por tercera vez a una contienda presidencial, en esta ocasión su organización tiene una alianza con el Partido Social Cristiano. En los comicios del 2017 llegó a segunda vuelta. Fue gobernador del Guayas (1998-1999) y ministro secretario de Economía (1999) y Embajador itinerante (2003).