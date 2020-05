Guillermo Lasso: 'leyes aprobadas son necesarias'

LEA TAMBIÉN

En una entrevista para radio Morena de Guayaquil, Guillermo Lasso, líder de Creo, sostuvo que los dos proyectos de ley que aprobó la Asamblea con los votos de Creo son "necesarios para mantener las relaciones financieras internacionales del Ecuador con el mundo".

"Es evidente que existe un acuerdo entre la bancada del PSC y Rafael Correa, el correísmo, una alianza que ellos deberán explicarla, pero una alianza que le dio las espaldas al país en un momento en que se necesitaba actuar con frontalidad, claridad", dijo Lasso, hoy, miércoles 20 de mayo del 2020.



Guilermo Lasso agregó que la situación que vive el país responde "al desgobierno, la corrupción, la ineficiencia del Gobierno de Correa".



Agregó que el Gobierno de Moreno "no tiene brújula" y que el plan económico presentado para el último año "todavía hay que analizarlo a fondo para ver si verdaderamente corrige o no los problemas del Ecuador".



"Por eso digo yo: necesitamos un cambio en el Ecuador y ese cambio implica escoger a un ecuatoriano que gobierne del 2021 hasta el año 25, que no haya nacido ni de las entrañas del correísmo ni del morenismo, ni tampoco de los aliados del correísmo porque ya vemos cómo actúan, de espaldas al Ecuador", acotó.



Acotó que "no podemos permitir que el Ecuador caiga en el caos" como el que se dio en octubre del año pasado "gracias a la anarquía de los infiltrados en esas protestas".



"La anarquía no es legítima, la anarquía que destruyó edificios públicos", puntualizó.