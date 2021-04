Guillermo Lasso invita a formar un gabinete ministerial diverso

Guillermo Lasso volvió ayer, 14 de abril del 2021, a su oficina de campaña, en el edificio La Previsora, en el centro de Guayaquil, tres días después de haber sido elegido Presidente del Ecuador.

Tenía prevista una primera reunión con el equipo que lo acompañó en la carrera hacia Carondelet. Los dos objetivos eran: agradecer su trabajo y esfuerzo y pedirles dar continuidad al proceso de transición.



Lasso llegó por el área de parqueaderos del segundo edificio más alto de la urbe porteña, ubicado frente al río Guayas. Estaba en un vehículo blindado y acompañado de varios colaboradores. Atrás le seguían elementos de la Policía y de Tránsito Municipal.



Antes de ingresar se detuvo a dar unas breves declaraciones a la prensa. Explicó que se reu­niría con su equipo de trabajo para continuar con el proceso de transición. En ese aspecto, confirmó que el lunes 19 de abril visitará el Palacio de Gobierno, por una invitación del presidente saliente, Lenín Moreno.



Lasso afirmó que ya tiene algunos nombres para la conformación de su Gabinete. No obstante, no adelantó ninguno. “Vamos paso a paso (...) en su momento los anunciaremos adecuadamente”.



Sin embargo, el Mandatario electo señaló que está “conversando y haciendo contacto” para que los nombramientos correspondan a “este Ecuador del encuentro, de diálogo, donde será importante tomar contacto con todos los sectores políticos del país”.



Agregó que podría haber, incluso, personas ajenas a su organización política.



“No me cansaré de decir que tengo los brazos abiertos y la predisposición de incluir en mi equipo de trabajo a personas que correspondan a otra tienda política y que, incluso, hayan estado en una situación de adversarios políticos”.



En ese marco, no excluye al movimiento indígena ni a ningún ecuatoriano.



Entre los ministerios que ve como prioritarios están la Unidad Ejecutora de Vacunación, las carteras de Economía, Gobierno, Medioambiente y Social. “Realmente no quiero excluir a ninguno, son temas muy importantes en el momento que vive el país”.



En su oficina fue recibido con aplausos. “Gracias por esa actitud de permanente victoria hasta conseguir la meta”, les dijo a sus allegados.



Entre ellos estaba Eduardo Bonilla, a cargo de la comunicación en la campaña y quien se perfila como el secretario de Comunicación del nuevo Gobierno.



Además, asistieron Ximena Crespo, jefa de comunicación; Iván Correa, jefe de campaña y delegado para la transición; Sergio Iannuzzelli, de la Fundación Ecuador Libre, ‘think tank’ que fue la base para la elaboración de su plan de Gobierno y otros miembros de esa organización.



También, el equipo de prensa que lo ha acompañado en todos los viajes, como Byron Centeno, camarógrafo; Bolívar Parra, fotógrafo; y Mario Costa, community manager.



Allí, en medio de aplausos y felicitaciones, manifestó que el Guillermo Lasso de la semana pasada, como candidato, sigue siendo el mismo de hoy. “Con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de comenzar, el ambiente aquí, hasta que nos vayamos para Quito, será el mismo de siempre, la misma frontalidad, efectividad y sencillez con que hemos estado trabajando este tiempo”.



Lasso aseguró que la etapa que viene será un reto más interesante: “y voy a contar con todos ustedes”. Luego, el Presidente electo sostuvo una reu­nión con Iván Correa y Juan Carlos Holguín, quienes están a cargo de las definiciones en el proceso de transición.



Ayer, el ministro de Trabajo, Andrés Isch, quien forma parte del equipo de transición por parte del Gobierno, informó que el proceso continúa “bastante bien”. En declaraciones a KCH Radio, de Guayaquil, dijo que terminó la primera fase que se desarrolló con apoyo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.



Es decir, se identificaron cuáles son las principales iniciativas que podrían continuar el nuevo Gobierno.



“Una serie muy grande de bases de datos, también de contratos, de iniciativas normativas, una serie de informaciones que le permitirá aplicar su plan de Gobierno”, añadió.



Ahora se inicia la segunda fase que -precisó- trata de unir el plan de Gobierno de Lasso con la institucionalidad. Para ello habrá reuniones y mesas de trabajo, tras la cita entre los mandatarios entrante y saliente, que será el punto de partida.



En tanto, la noche del martes 13 de abril Lasso concedió su primera entrevista internacional. Lo hizo para la cadena CNN.



Ahí dio a conocer que el presidente Nicolás Maduro, de Venezuela, no estará invitado a su posesión el 24 de mayo próximo. En contraste, Lasso dijo que sí invitará al mandatario de Argentina, Alberto Fernández; de México, Andrés Manuel López Obrador; de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel.



“Sí. A Juan Guaidó sí, claro; es el presidente de Venezuela reconocido por la mayor cantidad de naciones... incluido Ecuador”, dijo el Presidente electo en diálogo con el periodista Fernando del Rincón.

Al ser abordado sobre cuál es el legado de Lenín Moreno, Lasso aseguró que es la consulta popular que prohibió la reelección indefinida. Recordó que fue uno de los mayores opositores a ese tema en el Gobierno de Rafael Correa. Reiteró el respeto a la independencia de poderes, fundamental en democracia.