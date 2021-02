Guillermo Lasso ratificó que esperará el 100% de los escrutinios

Guillermo Lasso, candidato presidencial de la alianza CREO-PSC, a través de una rueda de prensa este lunes 8 de febrero del 2021, desde Guayaquil, dijo que esperará el resultado del 100% del conteo de las actas de las elecciones.



"Gracias por estar aquí presentes, solo quería compartir con ustedes una ampliación de mis declaraciones de anoche. Como lo dije en la noche de ayer, el espíritu democrático, el respeto a la ley y el respeto a las autoridades me obliga a esperar los resultados oficiales al ciento por ciento para poder pronunciarme sobre cualquier otro escenario distinto al que hemos vivido el día de hoy", dijo Lasso.



El candidato presidencial agregó que "Quiero compartir con ustedes información pública (...) que hay aproximadamente 5 500 actas con novedades, que representan el 13, 5% del total de las actas del proceso electoral llevado acabo el día de ayer. Es decir, es un porcentaje significativo".



Lasso aclaró que "Lo lógico es que esperemos, que de acuerdo con la ley, el Consejo Nacional Electoral, termine de revisar estas actas con novedades".



Las actas no forman parte todavía del computo de votos que se presentan en la página del CNE, sostuvo Lasso en su intervención.



El candidato de Creo ratificó que esperará que el CNE termine con la revisión del 100% de las actas utilizadas o llevadas a cabo en el proceso electoral.

"Por mi parte ratifico mi espíritu democrático, mi espíritu republicano, una actitud absoluta y completamente civilizada cual es la de esperar que el Consejo Nacional Electoral termine con la revisión del cien por ciento de las actas utilizadas o llevadas a cabo en el proceso electoral de ayer, no puede ser de otra manera", dijo Lasso.



"Si han votado 1 800 000 ecuatorianos más pues hay que contabilizar sus votos y debería ser del interés de todos los candidatos, de que esas actas se contabilicen en su totalidad", sostuvo.



"Quiero también decirles que he escuchado al candidato Pérez decir que a él le gustaría que se revise el 100% de las actas. Es decir, un reconteo de votos. Nosotros no estamos planteando eso, nosotros tenemos confianza en que el proceso electoral se llevó de manera clara y transparente, pero en una actitud cordial quiero decir que no nos opondríamos, en lo absoluto, si la autoridad electoral decide el reconteo de todos los votos", afirmó el candidato presidencial.