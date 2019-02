Guillermo Lasso llama la atención a legisladores del movimiento Creo por artículo 98 de la Ley de Comunicación

LEA TAMBIÉN

Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo, hizo un llamado de atención a los asambleístas de su agrupación política por haber votado a favor de que se mantenga la prohibición para la publicidad elaborada en el extranjero, dentro de la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

En una carta abierta, Lasso califica de inaceptable que hayan “defraudado” a sus electores, al haberse unido a la mayoría parlamentaria que, con 109 votos, no dio paso a que se eliminara el artículo 98 de la norma.



“Nosotros fuimos muy claros en campaña: afirmamos una y otra vez que creemos en la libertad individual, no en la intervención estatal (…). Explicamos una y otra vez que creemos en los incentivos, en la libre competencia en igualdad de condiciones, sin privilegios proteccionistas”, señala.



El líder de Creo considera que, en la votación del jueves pasado, faltó en el grupo legislativo “una visión compartida, una articulación de posturas coherente con esas ideas y principios que llevaron a sus asambleístas hasta donde están”.



“La razón de la existencia de bloques parlamentarios es la posibilidad de articular posiciones colectivas basadas en principios comunes. Si no existe ese afán compartido, pierde total lógica la existencia de tales grupos. Se transforman en meras fachadas”, sentencia.



De entre la veintena de asambleístas que tiene Creo, solo Fabricio Villamar y Roberto Gómez votaron en contra de ese artículo. Rina Campain, Silvia Vera, Lenín Cedeño, se abstuvieron, junto con el coordinador del bloque, Homero Castanier.



“Con mi voto, el día de hoy, no se va a dejar sin trabajo a más de 10 000 familias que hoy viven de la protección del artículo 98”, sostuvo Lourdes Cuesta, otra de las integrantes de esta bancada, durante el debate.



En su carta, publicada ayer, Lasso los llama a recapacitar y agrega que “aquellos que se sientan cómodos defendiendo principios, aún en contracorriente”, pueden contar con su “total respaldo”.



“A ellos les digo: retomemos nuestro compromiso, recuperemos nuestra esencia. Y aquellos que no compartan esa visión, deben quedar libres para seguir su camino. Lo contrario es deshonesto”, subraya.



La intención del presidente Lenín Moreno, al haber planteado la eliminación de ese artículo, era no afectar las negociaciones para un posible ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico, pero hasta su propio bloque de Alianza País votó en contra.