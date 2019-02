Guillermo Lasso pide votar nulo en las elecciones para el Consejo de Participación Ciudadana

LEA TAMBIÉN

Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo, hizo un llamado a votar nulo en la elección de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), que se efectuará el 24 de marzo del 2019, a la par de los comicios seccionales.

El político, a través de un comunicado, manifestó que el voto nulo tendrá “el poder de acabar de una vez con todas con el autoritarismo”. Para Lasso, el Cpccs es una institución “anti republicana y populista, con la que se pretendió acabar con los tres poderes clásicos del Estado ecuatoriano”.



Lasso exhortó a las organizaciones políticas a considerar el voto nulo en las tres papeletas para elegir a los siete consejeros del Cpccs. “El poder debe emanar de los ciudadanos y estar resguardado en instituciones fuertes y sólidas, para que no caiga en manos de ningún caudillo mesiánico que pretenda establecer controles nombrando a dedo a figuras que le sean leales a él y no al pueblo”, escribió el líder de Creo.



El vienes 22 de febrero del 2019, Nestor Marroquín y Milton Espinel ingresaron una consulta en el Consejo Nacional Electoral (CNE), para que se aclare cuál sería el escenario si en la elección del Cpccs prevalecería el voto nulo. Para Marroquín, existiría un vacío legal sobre este proceso.



El Código de la Democracia, en su artículo 147, establece tres causales para declarar la nulidad de un proceso eleccionario. Eso ocurriría, cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatos, o de las respectivas listas, en una circunscripción determinada para cada dignidad.



También cuando se hubiere declarado la nulidad de las votaciones en al menos el 30% de juntas receptoras del voto, siempre que esto afecte los resultados definitivos. O a su vez, cuando no se hubieran instalado o se hubieran suspendido las votaciones en al menos el 30% de juntas receptoras del voto.



Luis Verdesoto, consejero del CNE, recordó que en Ecuador los votos nulos y blancos no forman parte de la contabilidad durante el escrutinio. Sin embargo, sostuvo que el voto nulo envía un mensaje de rechazo sobre lo que se está eligiendo.



Diana Atamaint, presidenta del CNE, señaló que si se presenta el escenario en el que prevalezca el voto nulo para elegir al Cpccs, se requerirá enviar una consulta a la Procuraduría General del Estado, para que se aclare cómo se procedería en ese proceso eleccionario.